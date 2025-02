Carmelo Neto tem mandato renovado na presidência do PL Ceará e comandará partido nas eleições de 2026

Atual presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto garantiu permanência na presidência da legenda até o próximo ciclo eleitoral, no ano que vem. O dirigente também ganhou assento na Executiva nacional.

“Isto mostra a confiança que os presidentes Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto possuem em mim”, disse.

Carmelo foi "agraciado" com a presidência da legenda em fevereiro do ano passado em meio à disputa para ser candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza.

Um acordo nacional acabou definindo a candidatura de André Fernandes com o comando da sigla entregue ao deputado estadual. Carmelo tem o desafio de interiorizar o PL e dialogar com demais partidos da oposição pensando nas eleições gerais de 2026.

