Bolsonaro preso e os impactos pré-eleitorais para o Ceará

É inevitável não fazer um paralelo entre os cenários vividos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com a prisão domiciliar anunciada nesta segunda-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a detenção de Lula após condenações na Lava Jato, em 2018.

As razões que motivaram as prisão são de origens diferentes, já que Bolsonaro é acusado de tramar um golpe de Estado no episódio de 8 de janeiro de 2023, mas os impactos políticos são bem semelhantes entres as duas lideranças que lideram as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem.

Em 2018, Lula se entregou às autoridades após condenação. Ali surgia um movimento popular, na ala da esquerda, pela libertação do então ex-presidente. Partidos de esquerda levantaram a bandeira pró-Lula na campanha eleitoral daquele ano e no enfrentamento público.

Bolsonaro, agora fora das redes sociais, e preso em domicílio, precisará de aliados para defendê-lo das acusações e investigações em curso. A defesa feita apenas pelos filhos dele não é suficiente para o capital eleitoral conquistado a partir de 2018. O debate político, inclusive, é feito sem a necessidade de uma decisão final da Justiça.

É nesse cenário que a oposição no Ceará tenta se organizar para a disputa eleitoral no ano que vem. Em meio a indefinições sobre chapa, nomes do ex-presidente no Estado precisam tomar uma decisão imediata: ou carregam a bandeira Bolsonaro como discurso político ou procuram uma nova pauta menos ideológica para o debate de 2026.

E a decisão precisa ser tomada o mais breve possível como forma de arregimentar mais claramente o grupo que sairá em chapa para enfrentar a esquerda.

A decisão é importante porque vai resolver pendências com nomes que chegaram agora na fileira da direita no Ceará. Roberto Cláudio (sem partido) e Ciro Gomes (ainda no PDT) estariam dispostos a fazer essa defesa do ex-presidente como bandeira eleitoral? O que os parlamentares do PL esperam dessas novas figuras na oposição?

Vamos aguardar o que a decisão de Moraes pode indicar para os desdobramentos da chapa eleitoral cearense em 2026.