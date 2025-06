Armas de fogo, violência de gênero e parlamento cearense

Levantamento do Instituto Sou da Paz, com dados do Ministério da Saúde de 2022, aponta que metade dos assassinatos de mulheres no Brasil foram feitos com armas de fogo. Em meio a esse cenário, deputados estaduais do Ceará discutem o assunto em debate latino-americano sobre armas e violência de gênero.

O evento, intitulado “Enfrentando os Desafios na Implementação do Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA): Prevenção de Desvios e Avanço da Integração de Gênero na América Latina”, será realizado entre os dias 25 e 27 de junho, na Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza.

O encontro reunirá parlamentares, autoridades governamentais e representantes da sociedade civil de dez países latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Panamá, Peru e Uruguai.

Entre 2012 e 2022, uma mulher foi assassinada no país a cada quatro horas, e em metade desses casos, a arma de fogo foi o instrumento letal – o que exige um debate sério e urgente.

O evento é uma iniciativa conjunta da senadora Augusta Brito (PT) e da organização argentina Asociación para Políticas Públicas (APP), com o apoio da ONG brasileira Sou da Paz.