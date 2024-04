Após embate com Evandro, Luizianne vai liderar nova corrente no PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT), vencida no processo eleitoral interno da legenda na corrida pela indicação à Prefeitura de Fortaleza, vai liderar uma nova corrente interna no Partido dos Trabalhadores, o Campo de Esquerda. A ex-prefeita integra hoje a corrente Democracia Socialista.

Quem conversou com a coluna foi a vice-presidente do PT de Fortaleza, Liliane Araújo.

Ela diz que o Campo de Esquerda "é muito além da DS", "é um grupo maior que a deputada Luizianne tem ouvido".

"É um grupo amplo, com pessoas e dirigentes das diversas correntes internas do PT, que sentiram a necessidade de se posicionar à esquerda do PT", diz a dirigente.

A intenção desse novo grupo, segundo a vice-presidente do partido, é abrir o leque de participação para a "sociedade civil petista" com professores, intelectuais e trabalhadores.

Chapa

Esse grupo é composto por apoiadores da chapa 100, que representou, a partir de diversas correntes, a candidatura de Luizianne no encontro do partido que decidiu a indicação da legenda.

O grupo, inclusive, espera uma sinalização da ala que saiu vitoriosa no partido para discutir a unidade para as eleições municipais na capital cearense.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil