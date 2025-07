Vovô no G8 e Leão fora do Z4? Veja melhor e pior cenário para os cearenses na 15ª rodada da Série A

A 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será completa, com os 10 jogos sendo disputados, após várias rodadas com partidas adiadas.

Assim, Ceará e Fortaleza estarão em campo, com o Leão atuando no sábado contra o Bahia e o Vovô no domingo diante do Internacional.

O Alvinegro é o 10 colocado com 18 pontos, enquanto o Leão é o 19º com 10.

Confira o melhor e o pior cenário na rodada para Vovô e Leão

Ceará

Melhor cenário

Legenda: O melhor cenário para o Ceará é subir para a 7ª colocação e abrir 9 pontos para o Z4 Foto: Reprodução / srgoool

Vindo de derrota para o Corinthians em casa, o Ceará terá uma pedreira fora de casa: o Inter. O Alvinegro ainda busca a primeira vitória fora do Estado na Série A, e se vencer, chega a 21 pontos e pode entrar no G8, na 7ª colocação.

Para isso, Corinthians, Atlético/MG e Fluminense precisam tropeçar. O Timão joga fora de casa contra o São Paulo, o Galo contra o Palmeiras fora, e o Flu faz o clássico contra o Flamengo.

Mas como o campeonato do Vozão é de permanência, o time pode aumentar a distância para o Z4 para 9 pontos.



Pior cenário

Legenda: O pior cenário da rodada para o Ceará é ver sua distância para o Z4 diminuir para apenas 3 pontos Foto: Reprodução / srgoool

Se voltar a perder, o Vovô pode cair para 12º, caso Mirassol empate contra o Santos em casa e Grêmio vença seu jogo fora contra o Vasco. Mas a diferença para o Z4 ficaria em 5 pontos. Seria um cenário ruim se tratando de posição na tabela, mas distância para o Z4 razoável pensando em permanência.

Explico. Porque paradoxalmente, mesmo se o Ceará terminar a rodada em 10º, a distância para o Z4 pode cair para apenas 3 pontos. Isso ocorreria com vitórias de Santos e Vasco.

Ou seja, o Ceará pode ter dois cenários ruins para a 15ªrodada: terminar em 12º mas 5 pontos longe do Z4, ou em 10º e apenas 3 pontos longe do Z4. Claro que o pior cenário é uma 'gordura' menor para a zona de rebaixamento.

Fortaleza

Melhor Cenário

Legenda: O melhor cenário para o Leão na rodada é sair do Z4 ao vencer o Bahia e contar com resultados paralelos Foto: Reprodução / srgoool

O Fortaleza está em 19º, em crise após derrota no Clássico-Rei e demissão de Vojvoda, mas pode deixar o Z4 se vencer o Bahia.

O Leão chegaria aos 13 pontos, e teria que torcer por derrltas de São Paulo para o Corinthians no Morumbi e que o Vitória não vença o Bragantino no Barradão.

Pior Cenário

Legenda: O pior cenário da rodada para o Fortaleza é ser derrotado, continuar na vice-lanterna e ver a diferença para sair do Z4 aumentar Foto: Reprodução / srgoool

Uma derrota para o Fortaleza seria catastrófica, mantendo a equipe na 19ª colocação com 10 pontos. E ainda pode ver a distância para sair do Z4 aumentar para 6 pontos. Para isso, seriam necessários 'triunfos' de São Paulo, Vasco e Vitória.