Vina assume o protagonismo neste início de temporada e vira artilheiro do Ceará

O desempenho de Vina no Ceará neste início de 2026 era um incógnita. Por tudo que cercou o jogador após o fatídico rebaixamento do Vovô na Série A e a pressão da torcida.

Mas o camisa 29 respondeu bem nos 4 jogos que fez na temporada e assumiu o protagonismo no momento de reformulação da equipe sob comando de Mozart.

Vina já fez 3 gols e deu uma assistência em 3 jogos em 2026. Contra o Maranguape, já tinha decidido com gol aos 44 do 2º tempo, garantindo a vitória.

Legenda: O Ceará venceu com dois gols de Vina Foto: KID JUNIOR / SVM

Nesta quarta-feira, contra o Tirol, ele fez uma função diferente - na referência, como camisa 9 - e marcou um gol típico de centroavante, de cabeça - e outro de pênalti.

Por mais que os adversários tenham um nível inferior aos que o Vozão enfrentará na Série B, é importante pro Ceará que Vina esteja bem e seja decisivo. Ele é o jogador de melhor qualidade técnica do elenco pela visão de jogo e finalização. E com confiança, pode ser uma peça chave na temporada alvinegra quando os desafios forem maiores.