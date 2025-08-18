Vélez Sarsfield só venceu 43% das partidas que fez em casa em 2025; veja retrospecto

O Vélez Sarsfield recebe o Fortaleza na terça-feira (19), às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de volta das Oitavas de Final. No jogo de ida, as duas equipes empataram no Castelão em 0x0, assim, quem vencer garante vaga. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

Mas como é o desempenho do 'El Fortín' jogando em casa na temporada?

Em 14 jogos, o Vélez só ganhou 6, empatou 3 e perdeu 5. São 12 gols marcados e 11 sofridos, evidenciando uma irregularidade. A média de gols em casa é menor que um por partida: 0,86. A de gols sofridos é de 0,79.

As 6 vitórias equivalem a apenas 43% dos jogos. Ou seja, em 57% dos jogos, o Vélez não conseguiu o resultado que o interessa contra o Fortaleza.

São 3 empates (21%), que leva a decisão para os pênaltis, e 5 derrotas (36%), que dá vaga direta ao Fortaleza.

São números que dão uma esperança ao torcedor tricolor, ainda que a fase ruim do Fortaleza seja evidente.

Legenda: Torcida do Vélez no José Amalfitani, estádio com capacidade para 49.540 torcedores Foto: Divulgação / Vélez Sarsfield

Veja jogos do Vélez em casa em 2025:

Vélez Sarsfield 0x1 Platense - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 0x0 San Lorenzo - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 0x2 Godoy Cruz - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 0x2 Huracán - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 1x0 San Martin San Juan - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 0x1 Deportivo Riestra - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 2x1 Peñarol - Libertadores 2025

Vélez Sarsfield 0x1 Sarmiento de Junín - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 1x0 Gimnasia - Apertura 2025

Vélez Sarsfield 1x1 Olimpia - Libertadores 2025

Vélez Sarsfield 3x0 San Antonio Bulo Bulo - Libertadores 2025

Vélez Sarsfield 2x1 Tigre - Clausura 2025

Vélez Sarsfield 0x0 Instituto - Clausura 2025

Vélez Sarsfield 2x1 Independiente - Clausura 2025

Análise:

O Vélez começou muito mal a temporada 2025, perdendo 3 e empatando um jogo dos 4 primeiros que fez no Apertura 2025 do Argentino.

O contraponto disso foi o desempenho na Libertadores, vencendo Peñarol e Bulo-Bulo e empatando com o Olímpia, se classificando como líder de seu grupo na 1ª Fase.

Após a classificação na Libertadores, o 'El Fortín' melhorou seus resultados em casa, vencendo Tigre, empatando com o Instituto e vencendo o Independiente no último sábado.

Legenda: O Vélez venceu no último sábado pelo Campeonato Argentino com um time misto Foto: Divulgação / Vélez Sarsfield

Time 'misto'

No referido jogo contra o Independiente no último sábado, o Vélez atuou com um time misto. Foram apenas 5 titulares em campo: Marchiori, Elias Gómez, Magallán, Aliendro e Galván.

Assim, foram 'poupados' no sábado: Braian Romero (jogou 22 minutos), Gordon (Não entrou), Pellegrini (jogou 1 minuto), Mammana (Não entrou), Claudio Baeza (jogou 35 minutos) e Carrizo (Jogou 22 minutos).