Time do 2º tempo da final é o ideal do Fortaleza? Vote!
Tricolor de Aço reagiu após mudanças de Carpini e foi campeão nos pênaltis
O Fortaleza foi campeão cearense de 2026 com justiça, sendo melhor que o Ceará em 3 dos quatro tempos ao longo dos 180 minutos.
No tempo que foi superado, o 1º da final, a equipe perdia por 1x0, com uma atuação que poderia ter custado caro, atuando no 3-5-2, com três volantes. Essa formação, foi a padrão nos três 'tempos' da final.
Formação que começou o Clássico
Mudou e reagiu no jogo
Mas o técnico Thiago Carpini mudou a formação para a etapa final do jogo de domingo, tirando um zagueiro e um volante, colocando um meia e um atacante, passando a atuar em um 4-3-3.
Com Prior no lugar de Luan Freitas, e Vitinho no lugar de Rodrigo, o Fortaleza pressionou o Ceará, com muito volume de jogo e chegou ao empate.
Formação que mudou o jogo
A equipe leonina teve mais presença no campo do Ceará até o fim do 2º tempo e esteve mais próximo de vencer no tempo normal.
A pergunta que o torcedor do Leão faz? E aí Carpini?
Essa é a formação ideal do Fortaleza e será utilizada daqui pra frente?
Ou dá para encaixar as peças que chegaram? Como Wellington, Paulo Baya e Miritello?
Vota aí torcedor tricolor!