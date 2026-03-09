Time do 2º tempo da final é o ideal do Fortaleza? Vote!

O Fortaleza foi campeão cearense de 2026 com justiça, sendo melhor que o Ceará em 3 dos quatro tempos ao longo dos 180 minutos.

No tempo que foi superado, o 1º da final, a equipe perdia por 1x0, com uma atuação que poderia ter custado caro, atuando no 3-5-2, com três volantes. Essa formação, foi a padrão nos três 'tempos' da final.

Formação que começou o Clássico

Legenda: Formação que começou o Clássico de domingo e a padrão de Carpini na decisão Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Mudou e reagiu no jogo

Mas o técnico Thiago Carpini mudou a formação para a etapa final do jogo de domingo, tirando um zagueiro e um volante, colocando um meia e um atacante, passando a atuar em um 4-3-3.

Com Prior no lugar de Luan Freitas, e Vitinho no lugar de Rodrigo, o Fortaleza pressionou o Ceará, com muito volume de jogo e chegou ao empate.

Formação que mudou o jogo

Legenda: O Leão jogou o 2º tempo da final no 4-3-3 e reagiu na decisão Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A equipe leonina teve mais presença no campo do Ceará até o fim do 2º tempo e esteve mais próximo de vencer no tempo normal.

A pergunta que o torcedor do Leão faz? E aí Carpini?

Essa é a formação ideal do Fortaleza e será utilizada daqui pra frente?

Ou dá para encaixar as peças que chegaram? Como Wellington, Paulo Baya e Miritello?

Vota aí torcedor tricolor!