Taça Fares Lopes tem grupos, datas e fórmula de disputa definidos

Em conselho técnico realizado na Federação Cearense de Futebol (FCF), a Taça Fares Lopes teve os grupos e fórmula de disputa definidos. A competição conta com 10 equipes e terá 8 datas:

Grupos da 1ª Fase

Grupo A

Fortaleza

Ferroviário

Atlético

Itapipoca

Quixadá

Grupo B

Ceará

Caucaia

Maracanã

Tirol

Vila Real

Floresta desiste de participar

O Floresta estava inscrito na competição, mas justificou que o foco da equipe está na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

"O Floresta Esporte Clube comunica à torcida, imprensa e parceiros que não participará da Taça Fares Lopes 2025. A decisão foi tomada de forma conjunta entre a diretoria e o departamento de futebol, com base em um planejamento estratégico voltado para o futuro do clube. Nosso foco está integralmente no desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro e na estruturação do elenco e da comissão técnica para a temporada 2026, que será de grande importância para os nossos objetivos esportivos".

Fórmula de disputa

A fórmula de disputa também foi definida:

Na 1ª Fase, os duelos acontecem dentro do grupo em partidas apenas de ida, totalizando cinco rodadas. Ao final dessa fase, os 1º colocados em seus respectivos grupos avançam diretamente para a Semifinal, enquanto os 2º e 3º lugares avançam para a Segunda Fase (Quartas de Final).

Na 2ª Fase, terão dois confrontos: 2º A x 3º B e 2º B x 3º A.

Na Semifinal, as equipes que avançarem da 2ª Fase, se juntarão aos 1º colocados de cada grupo da 1ª Fase:

1º A x Vencedor do Grupo D

1º B x Vencedor do Grupo C

Os finalistas serão definidos em partida de ida, e o campeão terá vaga na Copa do Brasil de 2026.