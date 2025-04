Sorteio da 3ª Fase da Copa do Brasil será na quarta-feira (9): Veja potes de Fortaleza, Ceará e Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio da 3ª Fase da Copa do Brasil 2025 será realizado na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Nesta fase, serão 32 clubes, entre eles três cearenses: Fortaleza, Ceará e Maracanã.

O evento irá definir os 16 confrontos desta etapa e seus mandos de campo e terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Os jogos estão previstos para os dias 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta).

Doze times classificados diretamente para a terceira fase ingressarão nesta etapa. São eles: Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro. O Leão está no seleto grupo por estar jogando a Libertadores de 2025.

Outros 20 clubes, que jogam a competição desde a 1ª Fase, completarão os 32 participantes: CSA-AL, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino-SP, Maringá-PR, Brusque-SC, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.

O Vozão eliminou Sergipe e Confiança para chegar até a 3ª Fase. Enquanto o Alvianil passou por Ferroviário e Ceilândia/DF.

De acordo com o regulamento, as 32 equipes foram divididas em 2 potes. O Fortaleza está no Pote 1, com Ceará e Maracanã no Pote 2. As equipes do Pote 1 enfrentarão as do Pote 2.

Ou seja, há chance de um Clássico-Rei na 3ª Fase, a probablidade matemática é de 6%, ou um Fortaleza x Maracanã.

Potes para o sorteio:

Pote 1:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Pote 2

Ceará

Criciúma

CRB

Operário-PR

Botafogo-PB

Brusque

Novorizontino

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Retrô

Maringá

Maracanã

Capital-DF

CSA

Vila Nova

Para efeito de curiosidade, o Athletico/PR é o único clube da Série B no Pote 1. Enquanto o Ceará é a única equipe de Série A no Pote 2.

Certamente nenhum clube do Pote 1 gostaria de ter um confronto de Série A contra o Vozão na 3ª Fase. O Alvinegro é o adversário mais difícil do Pote 2, que possui muitas equipes acessíveis, de Séries B, C e D.