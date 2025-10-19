Só jogar bem não salvará o Fortaleza: É preciso ser efetivo e vencer jogos 'improváveis'

A situação do Fortaleza na Série A é tão complicada, que só jogar bem não é suficiente. O time precisa pontuar, precisa vencer. Contra o Cruzeiro, foi a melhor atuação da equipe fora de casa na Série A, com a equipe mais compacta, organizada, finalizando melhor que o Cruzeiro, mas o time não foi efetivo.

O Leão desperdiçou as chances que teve - e não foram poucas - produzindo para ganhar do Cruzeiro, que jogou muito mal.

E em um campeonato tão dificil, em que o Fortaleza precisa desesperadamente de pontos e vitórias para se salvar, o time perdeu uma oportunidade de vencer.

Eu sei que é cruel exigir que o Leão na fase na qual está vença o Cruzeiro, mas o time mineiro, embora seja 3º colocado, jogou muito mal. Assim como ocorreu contra Ceará e Santos. Mas ambos venceram no Mineirão, conseguindo resultados improváveis, que fazem a diferença em suas campanhas.

Legenda: O Fortaleza fez uma boa partida, mas não foi efetivo contra o Cruzeiro Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

São aqueles chamados jogos de 'oportunidade', que antes da bola rolar se apresentam como difíceis, mas o andamento do jogo mostram outra coisa e no fim, o sentimento é de oportunidade perdida.

O Leão mesmo enfrentou adversários que jogaram mal em casa contra ele e não aproveitou: Fluminense, Inter, Grêmio e Corinthians. Conseguiu um ponto. Exceto contra Grêmio e Inter, quando também jogou mal, o Leão foi superior a Fluminense e Corinthians. mas só somou um ponto.

O Fortaleza precisa de resultados assim, 'improváveis' , ou fora da curva, como se chama, para conseguir as 7 vitórias - ou 6 dependendo da matemática - para não cair. Só vencer os times do Z4 como fez não é suficiente.

Vencer só os jogos 'obrigatórios' não salvarão o Fortaleza, como os contra Grêmio, Atlético/MG e Corinthians em casa. Até o Clássico-Rei virou obrigatório para o Fortaleza.

Legenda: O Fortaleza jogou melhor que o Cruzeiro, teve as melhores chances, mas não foi efeitivo Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Só 36 pontos não devem salvar ninguém. O Fortaleza precisará de resultados 'fora da curva' para achar mais 9 pontos. E quais seriam esses?

Flamengo em casa e os jogos fora contra Santos, Bahia, Atlético/MG, Bragantino e Botafogo.

O alento é que se jogar assim, estará mais perto da vitória. Sempre um time que joga bem está mais perto da vitória, não o que joga mal. Mas claro, o Leão precisa ser efetivo, o que não conseguiu contra o Cruzeiro.

Agora faltam 10 jogos e o clube precisará unir bom jogo com efetividade, para conseguir praticamente um milagre, que é ter 70% de aproveitamento e não cair para a Série B.