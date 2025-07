Só Ceará e mais 4 ainda não contrataram: Veja os reforços dos times da Série A na Janela

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, e o executivo de futebol, Lucas Drubscky, participaram de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), após a derrota do Vovô por 2 a 0 para o Mirassol, na noite da última quarta-feira (23), na Arena Castelão. Com a pressão cada vez maior por contratações, a dupla concedeu entrevista, destacando a dificuldade por reforços, apesar da busca desde a abertura da janela.

Uma das revelações foi que o clube tentou 12 jogadores, que não aceitaram vir para o clube. Assim, o Ceará é um dos poucos da Série A do Brasileiro a não ter nenhum reforço anunciado na atual janela de transferências.

Além do Vovô, Bahia, Atlético/MG, Corinthians e Cruzeiro não contrataram, mas está claro que o cenário para o time cearense é de mais urgência do que nestes outros clubes, pela carência evidente do elenco. O Ceará é o 12º com 18 pontos, 4 do Z4 e vem perdeu 5 dos últimos 6 jogos.

A Coluna compilou as contratações de todos os times da Série A na janela.

Flamengo - 2º com 33 pontos (2 reforços) Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid) Jorginho (Arsenal) Legenda: Jorginho foi o primeiro reforço do Flamengo na janela Foto: (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Palmeiras - 3º com 29 pontos (1 reforço) Ramón Sosa (Nottingham Forest) Botafogo - 5º com 25 pontos (7 reforços) Danilo (Nottingham Forest) Jordan Barrera (Junior Barranquilla) Cristhian Loor (Independiente del Valle) Joaquín Correa (Internazionale) Arthur Cabral (Benfica) Kaio Pantaleão (FK Krasnodar) Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield) Legenda: Arthur Cabral, ex-Ceará, foi um dos reforços do Botafogo nesta janela Foto: Vitor Silva/Botafogo. Mirassol - 7º com 24 pontos (4 reforços) Chico da Costa (Cerro Porteño) Felipe Jonatan (Fortaleza) Alesson (Torpedo) Carlos Eduardo (Vitória) Legenda: Chico da Costa foi um dos reforços do Mirassol na Janela e já fez 3 gols em 3 jogos, um deles contra o Ceará Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol Fluminense - 8º com 20 pontos (1 reforço) Yeferson Soteldo (Santos) Legenda: Soteldo trocou o Santos pelo Fluminense nesta janela Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Internacional - 10º com 20 pontos (2 reforços) Richard (Alanyaspor) Alan Benítez (Cerro Porteño) São Paulo - 14º com 16 pontos (2 reforços) Gonzalo Tapia (River Plate) Juan Dinenno (Cruzeiro) Vitória/BA - 15º com 16 pontos (8 reforços) Romarinho (Al-Rayyan) Matías Sepúlveda (Universidad de Chile) Aitor Cantalapiedra (AEK Larnaca) - Rúben Ismael (Moreirense) Renzo López (Al-Fayha) Thiago Couto (Sport) Rúben Rodrigues (Oxford United) Maykon Jesus (Atlético Mineiro) Legenda: O Vitória contratou Romarinho, ex-Corinthians, que estava no Al-Rayyan Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Vasco - 16º com 14 pontos (2 reforços) Leandrinho (Al-Shabab)

Thiago Mendes (Al-Rayyan) Santos - 17º com 14 pontos (3 reforços) Gustavo Caballero (Nacional-PAR)

Willian Arão (Panathinaikos)

Igor Vinícius (São Paulo)

Juventude - 18º com 11 pontos (9 reforços)

Gabriel Veron (FC Porto)

Lucas Fernandes (Portimonense)

Rafael Bilu (Guarani)

Hudson (Portuguesa)

Marcelo Hermes (Criciúma)

Emerson Galego (Ypiranga-RS)

Ruan Carneiro (Figueirense)

Gabriel Souza (Cianorte)

Natã (Grêmio)

Legenda: Gabriel Veron, ex-Palmeiras e Porto, é reforço do Juventude Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude

Fortaleza - 19º com 11 pontos (6 reforços) Weverson Costa (FC Arouca)

Vinicius Silvestre (Portimonense)

Ryan Guilherme (Leiria)

Adam Bareiro (River Plate)

José Herrera (Argentinos Juniors)

Matheus Pereira (Eibar) Legenda: Adam Bareiro foi um dos 6 reforços do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Sport - 20º com 4 pontos (7 reforços)

Ramon Menezes (Ceará)

Matheusinho (Santa Clara)

Derik Lacerda (Cuiabá)

Ignacio Ramírez (Newell´s Old Boys)

Kevyson (Santos)

Gabriel (Vitória)

Pedro Augusto (Fortaleza)