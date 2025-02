Série D tem tabela básica divulgada: Veja análise dos grupos dos times cearenses

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Assim, os quatro representantes cearenses conheceram seus grupos e adversários: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-2, enquanto Ferroviário e Horizonte estão no Grupo A-3.

Com 64 clubes, a competição começa no dia 13 de abril e as datas-base dos jogos de ida e volta da final são os dias 21 e 28 de setembro.

Veja análise dos grupos dos Cearenses:

Grupo A-2: Maracanã, Iguatu-, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA;

Os dois times cearenses cairam em um grupo equilibrado, sem um favorito claro. Nenhum dos integrantes do grupo possuem um elenco destacado, com investimento acima. De tradição, o Sampaio Corrêa tem a camisa mais pesada, mas vive fase ruim na Copa do Nordeste. Maranhão e Altos/PI são times organizados e podem surpreender.

Assim, o Maracanã, com um time mais consistente, pode avançar de fase. O Iguatu já terá mais dificuldade.

Grupo A-3: Ferroviário, Horizonte, Sousa-PB, Treze-PB, Santa Cruz-PE, Central-PE, América-RN e Santa Cruz-RN;

Ferroviário e Horizonte cairam em um grupo 'pedreira'. O Santa Cruz é o favorito pela camisa, torcida e boa campanha no Campeonato Pernambucano. O time investiu, contratando Thiago Galhardo e Felipe Alves, ambos ex-Fortaleza.

Outros dois times fortes são os paraibanos Treze e Sousa. Central e América/RN são mandantes fortes. Ou seja, Ferroviário e Horizonte terão muita dificuldade no grupo. Com um time mais consistente e bons jogadores, como Gharib, Ciel e Allanzinho, o Ferroviário tem boas chances de passar de fase. Mas será pedreira.

Jogos dos times cearenses na 1ª Fase

1ª rodada (12/04 ou 13/04)

Tocantinópolis-TO x Maracanã

Iguatu x Sampaio Corrêa-MA

Central-PE x Ferroviário

Horizonte CE x América RN



2ª rodada (19/04 ou 20/04)

Maracanã x Maranhão-MA

Imperatriz-MA x Iguatu

Ferroviário x Santa Cruz-RN

Santa Cruz-PE x Horizonte

3ª rodada (26/04 ou 27/04)

Maracanã x Iguatu

Ferroviário x Horizonte

4ª rodada (03/05 ou 04/05)

Altos-PI x Maracanã

Iguatu x Parnahyba-PI

Sousa-PB x Ferroviário

Horizonte x Treze-PB

5ª rodada (10/05 ou 11/05)

Iguatu x Altos-PI

Parnahyba-PI x Maracanã

Horizonte x Sousa-PB

Treze-PB x Ferroviário

6ª rodada (17/05 ou 18/05)

Tocantinópolis-TO x Iguatu

Maracanã x Sampaio Corrêa-MA

Central-PE x Horizonte

Ferroviário x América-RN

7ª rodada (24/05 ou 25/05)

Iguatu x Maranhão

Imperatriz-MA x Maracanã

Horizonte x Santa Cruz-RN

Santa Cruz-PE x Ferroviário

8ª rodada (31/05 ou 01/03)

Maranhão-MA x Iguatu

Maracanã x Imperatriz-MA

Santa Cruz-RN x Horizonte

Ferroviário x Santa Cruz-PE

9ª rodada (07/06 ou 08/06)

Iguatu x Tocantinópolis-TO

Sampaio Corrêa-MA x Maracanã

Horizonte x Central-PE

América-RN x Ferroviário

10ª rodada (14/06 ou 15/06)

Altos-PI x Iguatu

Maracanã x Parnahyba-PI

Sousa-PB x Horizonte

Ferroviário x Treze-PB

11ª rodada (28/06 ou 29/06)

Maracanã x Altos-PI

Parnahyba-PI x Iguatu

Ferroviário x Sousa-PB

Treze-PB x Horizonte

12ª rodada (05/07 ou 06/07)

Iguatu x Maracanã

Horizonte x Ferroviário

13ª rodada (12/07 ou 13/07)

Maranhão-MA x Maracanã

Iguatu x Imperatriz-MA

Santa Cruz-RN x Ferroviário

Horizonte x Santa Cruz-PE

14ª rodada (19/07 ou 20/07)

Maracanã x Tocantinópolis

Sampaio Corrêa-MA x Iguatu

Santa Cruz-PE x Treze-PB

Ferroviário x Central-PE

América-RN x Horizonte