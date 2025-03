Série C tem tabela básica divulgada: Floresta terá desafio gigantesco pela permanência

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C e o Floresta, representante cearense, conheceu seu caminho na 1ª Fase, a ordem de seus adversários.

E de bate pronto, é possível afirmar que o Verdão terá um desafio gigantesco pela permanência. Desde 2021 o Lobo tem se mantido bravamente na Série C, uma divisão forte do futebol brasileiro, com times de muito mais investimento e torcida que o time cearense.

O Floresta foi o 15º em 2021 e 2022, foi o 14º com 2023 e no ano passado, foi o 16º. Em todos os anos lutou até a última rodada contra o rebaixamento.

E este ano, o desafio do técnico Marcelo Chamusca é grande, pela campanha decepcionante no Cearense - disputou o quadrangular da permanência - e pelo nível dos adversários.

Legenda: Com Marcelo Chamusca no comando, o Floresta é o único cearense na Série C do Brasileiro Foto: Kely Pereira / Floresta

Na 1ª Fase do Cearense, o Floresta ficou em 4º no Grupo A, atrás de Ceará, Maracanã e Horizonte, tendo que disputar o quadrangular da permanência. Ao disputá-lo, fez 7 pontos e 3 jogos e ficou na elite cearense.

Claro que contratações virão, que o investimento será maior, com uma folha salarial maior como foi no ano passado.

São Bernardo/SP, Caxias, Confiança, Guarani de Campinas, Ponte Preta, Londrina, Tombense, Anápolis/GO, e Maringá mostraram muita consistência na temporada, além de Botafogo/PB, CSA, Figueirense, Náutico, que podem se ajustar pelo potencial financeiro.

Em baixa, estão Retrô/PE, Itabaiana, Ypiranga/RS, Brusque/SC e ABC, que em tese, jogarão o 'mesmo campeonato' do Floresta, que é contra o rebaixamento. Assim, se repetir a campanha do ano passado e ficar em 16º, primeira posição fora do Z4, será para se comemorar.

Para um clube como o Floresta, ficar na Série C é muito importante financeiramente, e atrai jogadores.

A Série C começa em abril e na 1ª Fase, serão jogos só de ida, com 19 rodadas.

Veja jogos do Floresta

1ª Rodada - Caxias-RS x Floresta (12/04, 13/04 ou 14/04)

2ª Rodada - Floresta x Londrina-PR (19/04, 20/04 ou 21/04)

3ª Rodada - Anápolis-GO x Floresta (26/04, 27/04 ou 28/04)

4ª Rodada - Floresta CE x Retrô PE (03/05,04/05 ou 05/05

5ª Rodada - Botafogo-PB x Floresta (10/05,11/05 ou 12/05)

6ª Rodada - Floresta x Guarani-SP (17/05,18/05 ou 19/05)

7ª Rodada - Ituano-SP x Floresta (24/05, 25/05 ou 26/05)

8ª Rodada - Floresta x Itabaiana (31/05, 01/06 ou 02/06)

9ª Rodada - CSA AL x Floresta (14/06, 15/06 ou 16/06)

10ª Rodada - Floresta x Brusque-SC (28/06, 29/06 ou 30/06)

11ª Rodada - Náutico-PE x Floresta (05/07, 06/07 ou 07/07)

12ª Rodada - Floresta x Ypiranga-RS (12/07,13/07, ou 14/07)

13ª Rodada - Ponte Preta x Floresta (19/07, 20/07 ou 21/07)

14ª Rodada - Floresta x ABC-RN (26/07, 27/07 ou 28/07)

15ª Rodada - Maringá-PR x Floresta (02/08, 03/08 ou 04/08)

16ª Rodada - Floresta x Tombense MG (09/08, 10/08 ou 11/08)

17ª Rodada - Confiança-SE x Floresta (16/08), 17/08 ou 18/08

18ª Rodada - Figueirense x Floresta (23/08, 24/08 ou 25/08)

19ª Rodada - Floresta x São Bernardo-SP (31/08)