Série B do Campeonato Cearense começa neste domingo (9); veja jogos e participantes

A Série B do Campeonato Cearense começa neste domingo (9) e conta com 10 equipes na disputa. Disputam o acesso para elite em 2026: Maranguape, Itapipoca, Atlético, Caucaia e Tiradentes (Grupo A), Quixadá, Icasa, Crato, Guarani de Juazeiro e Pacatuba (Grupo B).

Legenda: 10 clubes disputam a Série B Cearense por uma vaga na elite em 2026 Foto: Reprodução / FCF

Exceto o Pacatuba, todos os outros 9 já jogaram a elite do futebol cearense. Os destaques deste edição são Icasa e Guarani de Juazeiro, além de Itapipoca e Quixadá, times do Interior que já viveram momentos gloriosos na 1ª Divisão.

São 3 jogos neste domingo abrindo o certame, com Quixadá e Icasa se enfrentando apenas no dia 19 pela 1ª rodada. Como são 5 times em cada grupo, um sempre 'folga' na rodada. Na 1ª rodada, são os casos de Atlético no Grupo A e Pacatuba no Grupo B.

Veja jogos da 1ª rodada:

Maranguape x Itapipoca – 09/02 (domingo) – 15h30 – Almir Dutra

Crato x Guarani – 09/02 (domingo) – 15h30 – Mirandão

Caucaia x Tiradentes – 09/02 (domingo) – 15h30 – Raimundão

Quixadá x Icasa – 19/02 (quarta-feira) – 19h – Abilhão

Estreia só na 2ª rodada

Como o jogo da 1ª rodada envolvendo Quixadá e Icasa será só no dia 19, a estreia deles fica para a 2ª rodada, no dia 12. Data das estreias de Atlético e Pacatuba.

O Atlético estreia contra o Maranguape no dia 12, 15h30 no Raimundão, em Caucaia. Pacatuba e Quixadá se enfrentam também no dia 12, às 16 horas no Morenão, na estreia das duas equipes.

Legenda: O Icasa é um dos times tradicionais do futebol cearense que busca vaga na elite Foto: @kariri_fotosport

Regulamento

As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta. Ao final da 1ª Fase, os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Os dois clubes que forem 5º colocados de cada grupo na classificação da 1ª Fase estarão rebaixados e disputarão o Campeonato Cearense Série C de 2026.