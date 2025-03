Semifinais da Série B Cearense estão definidas; veja confrontos na luta pelo acesso

Estão definidas as semifinais da Série B do Campeonato Cearense, quando serão conhecidos os dois clubes que estarão na elite do Estadual em 2026.

Itapipoca x Maranguape e Quixadá x Crato serão os confrontos das semifinais, que serão disputados em dois jogos, nos dias 29/03 e 5/04.

Itapipoca e Quixadá foram líderes de seus grupos na 1ª Fase e se classificaram direto para as semifinais.

Pelas quartas de final, o Maranguape venceu o Guarani de Juazeiro por 1 a 0 no Almir Dutra na quarta-feira, enquanto o Crato eliminou o Caucaia nos pênaltis por 8x7 nesta quinta-feira no Romeirão.

A curiosidade é que os confrontos serão uma repetição da 1ª Fase. Itapipoca e Maranguape estiveram juntos no Grupo A da 1ª Fase, com o Garoto Travesso somando 19 pontos e o Gavião da Serra, 16. E no confronto direto, deu Maranguape, por 1 a 0.

Assim como Quixadá e Crato estiveram juntos no Grupo B, com o Canarinho do Sertão somando 16, e o Crato, 11. No confronto direto, deu Quixadá, por 1 a 0.

Ou seja, placares apertados, indicando equilíbrio nos confrontos das semifinais.

Os vencedores dos confrontos conquistarão o acesso. A decisão da Série B será em jogo único, no dia 12 ou 13/04.