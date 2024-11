Semifinais da Copa Fares Lopes estão definidas; Veja confrontos

As semifinais da Copa Fares Fares Lopes estão definidas. Após o fim da 4ª rodada da 1ª Fase, Ferroviário e Atlético (no Grupo A) e Caucaia e Floresta (no grupo B), garantiram vaga e continuam sonhando com o título que dá vaga na Copa do Brasil de 2025. Os confrontos serão dentro do próprio grupo, em dois jogos: Ferroviário x Atlético e Caucaia x Floresta.

Legenda: Classificação final da 1ª Fase da Copa Fares Lopes Foto: Reprodução / FCF

O Floresta estava na dependência de um tropeço do Ceará neste domingo contra o Fortaleza para garantir a vaga. E o Leão venceu o Vozão por 3 a 1 no Presidente Vargas, eliminando o rival e classificando o Verdão. Com o resultado, o Floresta ficou com 5 pontos, contra 2 do Ceará.

Leão e Vovô fizeram bons papéis com seus times Sub-20, com a garotada ganhando experiência.

Datas

As semifinais serão no dia 24 e 27, e a final será em dois jogos, nos dias 30 e 7