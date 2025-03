Sem o Icasa, eliminado na 1ª Fase, veja duelos das quartas da Série B Cearense

As quartas de final da Série B do Campeonato Cearense estão definidas após o fim da 10ª rodada da 1ª Fase. Se classificaram Maranguape e Caucaia no Grupo A, e Crato e Guarani de Juazeiro no Grupo B.

As equipes se classificaram em 2º e 3º de seus grupos, definindo o seguinte chaveamento, em jogo único:

Maranguape x Guarani - 26/03 (quarta-feira) - 20h - Almir Dutra

Crato x Caucaia - 27/03 (quinta-feira) - 20h - Arena Romeirão

Como foi a última rodada

Legenda: Classificação final da 1ª Fase da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

A 10ª rodada foi definida no último domingo (23). O Itapipoca venceu o Caucaia por 2 a 0 e garantiu a 1ª colocação do Grupo A. Assim, Maranguape e Caucaia ficaram em 2º e 3º do Grupo A.

No Grupo B, o Quixadá folgou na rodada e já tinha garantido a 1ª colocação. Assim, a emoção ficou para a definição dos 2º e 3º colocados. O Crato venceu o Pacatuba - que foi rebaixado - por 3 a 1 e terminou em 2º com 11 pontos, e no Clássico do Cariri, o Guarani de Juazeiro venceu o Icasa por 2 a 1, avançando em 3º, também com 11, mas com saldo menor.

Icasa eliminado

O Verdão foi eliminado, terminando em 5º com 11 pontos, mas como só venceu 2 jogos, contra 3 dos adversários, foi eliminado. O Icasa empatou demais - 5 - e perdeu como não podia, exatamente na última rodada.

Sem dúvida o Verdão foi a maior decepção da competição, já que é uma força do Interior, tem grande torcida. É juntar os cacos e pensar em 2026...

Já nas semifinais

Legenda: Quixadá e Itapipoca foram líderes de seus grupos e estão nas semifinais do Cearense Foto: Jorge Vitor e Lucas Emanuel /FCF

Itapipoca no Grupo A e Quixadá no Grupo B, como primeiros colocados de seus grupos, já estão nas semifinais e aguardam adversários.

O Itapipoca enfrenta o vencedor de Maranguape x Guarani, enquanto o Quixadá enfrenta o vencedor de Crato x Caucaia. As semifinais serão em 2 jogos, nos dias 29/3 e 30/3, e 5/4 e 6/4, e os vencedores estarão na Série A Cearense em 2026.

A decisão da Série B será em jogo único, no dia 12 ou 13/04.