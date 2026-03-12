Saiba mais sobre o Maranhão, adversário do Ceará na 3ª Fase da Copa do Brasil

O Ceará vai enfrentar o Maranhão nesta quinta-feira (12) pela 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A tradicional equipe maranhense, se credenciou para enfrentar o Vozão ao bater o São Luis, do Rio Grande do Sul, fora de casa por 1x0.

O Maranhão Atlético Clube, mais conhecido popularmente pela sua sigla MAC, foi fundado em 1932 e tornou-se um dos clubes mais tradicionais do futebol maranhense. O time tem 18 títulos estaduais e é chamado carinhosamente de Bode Gregório.

A origem do mascote quadricolor remonta às décadas de 30 e 40, quando um bode aparecia frequentemente nos treinos da equipe. O animal pertencia a um senhor chamado Gregório e, devido à sua presença constante, o "Bode do Gregório" acabou se tornando o mascote oficial e o apelido pelo qual o time é conhecido.

Legenda: O Maranhão já fez 12 jogos na temporada e venceu seis Foto: @iuryoliveirafoto

Na Série C

O Maranhão está de volta para a Série C do Brasileiro em 2026, ao subir ano passado na D ao bater o ASA no mata-mata.

Em anos anteriores, travou uma épica disputa com o Ferroviário pelo acesso à Série C, mas o Ferrão o eliminou nos pênaltis com brilho do goleiro Douglas Dias.

No estadual deste ano, o Maranhão perdeu a chance do bi-campeonato ao perder a final para o IAPE.

Em 12 jogos na temporada, o MAC venceu 6, empatou dois e perdeu 4, marcando 13 gols e sofrendo 10.

Como joga e destaques

A equipe é treinada por Marcinho Guerreiro, de 47 anos, com longa história do futebol maranhense, como Moto Club, Cordino e Pinheiro.

No futebol cearense, treinou o Guarany de Sobral, Guarani de Juazeiro e Caucaia.

A equipe joga em um 4-2-3-1 e tem como destaque o meia Vagalume, que marcou o gol da classificação contra o São Luis e já tem 4 gols na temporada.

Legenda: Marcinho Guerreiro é o técnico do Maranhão Foto: @iuryoliveirafoto

Quem está no elenco do MAC é Pimentinha. O atacante de 38 anos que fez história no rival Sampaio Corrêa, está no elenco e é reserva.

Formação tática