Retorno do Guarany de Sobral é o grande atração da Série C Cearense, que começa no dia 28 de junho

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou nesta quinta-feira (8), os participantes da Série C do Campeonato Cearense.Serão apenas 4 equipes na disputa, que começa em 28 de junho:

Guarany de Sobral

Crateús

Limoeiro

Vila Real, de Sobral (antigo Centro Esportivo União)

Tradição

Sem dúvida a grande atração da competição é o Guarany de Sobral. O Cacique do Vale tem muita tradição no futebol cearense. Foi o 1º time do Interior a ganhar um turno do Campeonato Cearense em 1970 e foi 3º naquele certame. São 49 participações na Série A do Cearense, sendo vice-campeão em 2013 em emocionante final contra o Ceará.

O clube já jogou a Série B do Brasileiro em seis oportunidades e foi campeão da Série D em 2010 do Brasileiro, sendo o primeiro time cearense campeão nacional.

Legenda: O Guarany de Sobral tem muita tradição no futebol cearense, com 49 participações na elite Foto: KID JUNIOR / SVM

A última vez que jogou a elite cearense foi em 2021, quando foi rebaixado e entrou em crise financeira e institucional. Em 2023, o clube foi punido por 2 anos pela Federação Cearense de Futebol após duas derrotas por WO na Fares Lopes de 2023. Ao ser punido, foi automaticamente rebaixado da Série B para a Série C Cearense.

Com uma nova diretoria e reestruturando o clube para sanar as dívidas, o Guarany precisa voltar aos tempos de glória do futebol cearense e estar na Série A Cearense.

O caminho será árduo, há clubes em Fortaleza e no Interior mais organizados financeiramente, mas o Guarany de Sobral tem muito potencial. Está sediado em uma cidade grande como Sobral, e tem uma torcida atuante, sempre presente nos jogos no Junco.

Eu já estive em Sobral pelo Sistema Verdes Mares em algumas oportunidades, nos tempos de glória do Cacique do Vale e presenciei a grandeza do clube. O primeiro passo é esta campanha na Série C.

Detalhes da Série C Cearense