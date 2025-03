Quixadá dispara na liderança do Grupo A e Icasa tropeça de novo na Série B do Cearense

A Série B do Campeonato Cearense teve três jogos no fim de semana e um nesta segunda-feira. Ainda que algumas equipes tenham 2 jogos a menos que as outras, já é possível identificar qual objetivo de cada clube nesta 1ª Fase.

Legenda: Classificação da Série B Cearense após a 7ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Trio disputa liderança

No Grupo A, três times lutam pela liderança: Maranguape (10 pontos), Caucaia (10 pontos) e Itapipoca (9). Um deles será líder e vai direto para a semifinal, e os outros dois irão para as quartas enfrentar times do Grupo B.

Legenda: O Caucaia goleou o Tiradentes nesta segunda-feira e 'colou' na liderança do Grupo A Foto: @biroophotos

O detalhe é que o Itapipoca tem 2 jogos a menos que o Maranguape e um que o Caucaia. Os jogos atrasados serão nos dias 13 e 17, e podem mudar a configuração da liderança do Grupo A.

Atlético só tem 4 jogos e precisará de uma arrancada para chegar pelo menos às quartas.

Já o Tiradentes, que perdeu em casa de 4x2 para o Caucaia nesta segunda, é candidatíssimo ao rebaixamento, com apenas 1 ponto.

Quixadá disparado

No Grupo B, o Quixadá está disparado na liderança com 13 pontos. O Canarinho do Sertão venceu o Pacatuba por 1 a 0, e abriu 5 pontos para Guarani de Juazeiro e Icasa. A campanha do Quixadá é notável, de uma equipe que voltou à Série B este ano como campeão da Terceirona.

Legenda: O Quixadá faz grande campanha na Série B e tem contado com presença marcante da torcida nos jogos Foto: @soaresx_fotografo

Já o Verdão aliás, empatou de novo - agora contra o Crato - sendo o 5º empate em 6 jogos.

O Verdão não engrena e deve disputar as quartas de final, quando o objetivo era liderar o grupo e ir direto para as semifinais.

O Guaraju faz campanha um pouco melhor com um jogo a menos em relação ao rival, enquanto Crato e Pacatuba devem se preocupar com o rebaixamento.

Próximos jogos:

Atrasado da 5ª rodada

Atlético x Itapipoca (Raimundo de Oliveira, dia 13, às 15h30)

Pela 8ª rodada:

Pacatuba x Guarani de Juazeiro (no Abilhão, dia 12, às 19 horas)

Tiradentes x Maranguape (PV, dia 13, às 15h30)

Crato x Quixadá (Mirandão, dia 16, às 15 horas)

Atlético x Caucaia (PV, dia 17, às 15h30)

Atrasado da 7ª rodada:

Tiradentes x Itapipoca (Raimundo de Oliveira, dia 17, às 15h30)