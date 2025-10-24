Quem tem a tabela mais difícil dos 10 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise
Faltam 9 rodadas para o fim da Série A, com Vovô e Leão ainda tendo um jogo atrasado
Restando 9 rodadas - e 10 jogos para alguns times, como Ceará e Fortaleza - 10 clubes correm risco de rebaixamento. E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?
O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa.
Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 35 pontos, enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos.
O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.
1º) Ceará (22,2 de dificuldade)
Os pontos dos adversários do Vovô como mandantes e visitantes somados dão 222, divididos por 10 - número de jogos que o Ceará tem - a média de dificuldade é de 22,2.
A maior dificuldade do Vozão será nas quatro rodadas finais, quando enfrentam quatro times do G4. E do Z4, o Vozão pega apenas um adversário: o Fortaleza.
A dificuldade da tabela do Ceará e semelhante a de Santos e Vitória. E como o Alvinegro está em vantagem na pontuação, com 4 pontos na frente, a dificuldade semelhante pode ajudar o Vozão.
Com 35 pontos, o Vovô precisa de mais 10 para chegar aos 45 pontos de segurança, mas pelo atual aproveitamento do 16º colocado, um clube escaparia com 43 pontos. Portanto, com mais 3 vitórias, o Vovô pode permanecer na Série A.
Times do G4 (4): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras
Luta pelo G6 (2): Fluminense (2x)
Meio de Tabela (3): Atlético/MG, Corinthians e Internacional
Times do Z4 (1): Fortaleza
2º) Santos (21,8 de dificuldade)
Botafogo x Santos
Santos x Fortaleza
Palmeiras x Santos
Flamengo x Santos
Santos x Mirassol
Santos x Palmeiras*
Internacional x Santos
Santos x Sport
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 218, divididos por 10, a média de dificuldade é de 21,8.
O Santos tem 5 jogos contra times do G4, pegando o Palmeiras duas vezes. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4.
A tabela tem um nível de dificuldade semelhante a do Ceará. Isso pode ser bom para o Vovô, já que dificulta a aproximação do Santos.
Times do G4 (5): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras (2x)
Luta pelo G6 (1): Botafogo
Confronto direto no meio de tabela: (1): Internacional
Times do Z4 (3): Juventude, Sport e Fortaleza
3º) Fortaleza (21 de dificuldade)
Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 210, divididos por 10, a média de dificuldade é de 21.
O Leão enfrentam um adversário de G4: Flamengo, e mandantes fortes, como o Bahia e Botafogo, que lutam pelo G6.
Em casa, todos os adversários são complicados e lutam por alguma coisa no campeonato. Outro agravante é que não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.
Com 24 pontos e 7 para sair do Z4, o Leão precisaria de 21 para chegar aos 45, ou 19 pelo aproveitamento atual do 16º.
De toda forma, conquistar 6 ou 7 vitórias em 10 jogos é uma tarefa das mais difíceis para evitar o rebaixamento.
Times do G4 (1): Flamengo
Luta pelo G6 (2): Bahia e e Botafogo
Meio de Tabela (7): Ceará, Grêmio, Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians e Santos
Rivais do Z4 (0): Ninguém
4º) Juventude (20,8 de dificuldade)
Grêmio x Juventude
Juventude x Palmeiras
Sport x Juventude
Vasco x Juventude
Juventude x Cruzeiro
São Paulo x Juventude
Juventude x Bahia
Juventude x Santos
Corinthians x Juventude
Times do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras
Luta pelo G6 (4): Bahia, Vasco e São Paulo
Meio de Tabela (3): Grêmio, Santos e Corinthians
Rivais do Z4 (1): Sport
5º) Vitória (19,8 de dificuldade)
Vitória x Corinthians
Cruzeiro x Vitória
Vitória x Internacional
Vitória x Botafogo
Bragantino x Vitória
Sport x Vitória
Vitória x Mirassol
Palmeiras x Vitória
Vitória x São Paulo
Os pontos dos adversários do Leão como mandantes e visitantes somados dão 179, divididos por 9 jogos, a média de dificuldade é de 19,8.
A tabela do Vitória é semelhante a do Ceará em nível de dificuldade. Mas ele está 4 pontos do Vovô e com duas vitórias a menos.
O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, a tabela é muito semelhante a do Ceará.
Times do G4 (3): Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras
Luta pelo G6 (2): Botafogo e São Paulo
Meio de Tabela (3): Corinthians, Internacional e Bragantino
Rivais do Z4 (1): Sport
6º) Bragantino (19 de dificuldade)
Bragantino x Vasco
Bahia x Bragantino
Bragantino x Corinthians
São Paulo x Bragantino
Bragantino x Vitória
Flamengo x Bragantino
Bragantino x Fortaleza
Bragantino x Atlético-MG
Internacional x Bragantino
A tabela do Bragantino é difícil. São quatro confrontos com a parte de cima tabela e apenas um contra times do Z4. São 3 confrontos diretos, que serão decisivos para a equipe conquistar os 9 pontos que precisa. A tabela exige atenção e o momento do Massa Bruta na Série A é ruim.
Times do G4 (1): Flamengo
Luta pelo G6 (3): Vasco, Bahia e São Paulo
Confrontos diretos (3): Atlético/MG, Internacional e Vitória
Times do Z4 (1): Fortaleza
7º) Internacional (18,7 de dificuldade)
Fluminense x Internacional
Internacional x Atlético-MG
Vitória x Internacional
Internacional x Bahia
Ceará x Internacional
Internacional x Santos
Vasco x Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
A tabela do Inter é difícil, com 4 confrontos diretos de faixa de tabela e quatro confrontos com times que lutam pelo G6. A tabela do Inter exige atenção.
Luta pelo G6 (4): Fluminense, Bahia, São Paulo e Vasco
Confrontos diretos (4): Atlético-MG, Ceará, Bragantino e Santos
Times do Z4 (1): Vitória
8º) Corinthians (18 de dificuldade)
Vitória x Corinthians
Corinthians x Grêmio
Bragantino x Corinthians
Corinthians x Ceará
Corinthians x São Paulo
Cruzeiro x Corinthians
Corinthians x Botafogo
Fortaleza x Corinthians
Corinthians x Juventude
A tabela do Corinthians é acessível. Ele enfrenta 3 times do Z4 e ainda tem 3 confrontos diretos em sua faixa de tabela. Como precisa de apenas 9 pontos, a tabela é favorável.
Times do G4 (1): Cruzeiro
Luta pelo G6 (2): Botafogo, São Paulo
Confrontos diretos (3): Grêmio, Bragantino, Ceará
Times do Z4 (3): Vitória, Fortaleza e Juventude
9º) Atlético/MG (17,3 de dificuldade)
Atlético-MG x Ceará
Internacional x Atlético-MG
Atlético-MG x Bahia
Sport x Atlético-MG
Atlético-MG x Palmeiras
Atlético-MG x Fortaleza*
Atlético-MG x Flamengo
Fortaleza x Atlético-MG
Bragantino x Atlético-MG
Atlético-MG x Vasco
O Galo tem 10 jogos, sendo 6 jogos em casa. Esse é o trunfo do Atlético, e ainda enfrentando times do Z4 três vezes, sendo duas contra o Fortaleza. Assim, o nível de dificuldade da tabela do time mineiro é muito próximo a do Grêmio. São 10 jogos para conseguir 12 pontos, tornando a missão do Galo acessível.
Rivais do G4 (2): Palmeiras e Flamengo
Luta pelo G6 (2): Bahia e Vasco
Meio de Tabela (3): Ceará, Internacional e Bragantino
Rivais do Z4 (4): Sport, Fortaleza (2x)
10º) Grêmio (17 de dificuldade)
Grêmio x Juventude
Corinthians x Grêmio
Grêmio x Cruzeiro
Fortaleza x Grêmio
Grêmio x Vasco
Botafogo x Grêmio
Grêmio x Palmeiras
Grêmio x Fluminense
Sport x Grêmio
A tabela do Grêmio é a mais acessível entre os 10 que lutam pela permanência, por enfrentar 3 times do Z4 e apenas 2 times do G4. Os 3 times na luta pelo G6 podem complicar, mas como o Grêmio tem 36 pontos e só precisa de mais 9, a tabela é acessível. Por isso o nível de dificuldade do time gaúcho é o menor entre os 10 ameaçados.
Rivais do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras
Luta pelo G6 (3): Vasco, Botafogo e Fluminense
Meio de Tabela (1): Corinthians
Rivais do Z4 (3): Sport, Fortaleza e Juventude