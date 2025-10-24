Quem tem a tabela mais difícil dos 10 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Restando 9 rodadas - e 10 jogos para alguns times, como Ceará e Fortaleza - 10 clubes correm risco de rebaixamento. E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?

O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa.

Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 35 pontos, enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos.

O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.

1º) Ceará (22,2 de dificuldade)

Legenda: Os 10 jogos do Ceará até o fim da Série A Foto: Arte Jogada / SVM

Os pontos dos adversários do Vovô como mandantes e visitantes somados dão 222, divididos por 10 - número de jogos que o Ceará tem - a média de dificuldade é de 22,2.

A maior dificuldade do Vozão será nas quatro rodadas finais, quando enfrentam quatro times do G4. E do Z4, o Vozão pega apenas um adversário: o Fortaleza.

A dificuldade da tabela do Ceará e semelhante a de Santos e Vitória. E como o Alvinegro está em vantagem na pontuação, com 4 pontos na frente, a dificuldade semelhante pode ajudar o Vozão.

Com 35 pontos, o Vovô precisa de mais 10 para chegar aos 45 pontos de segurança, mas pelo atual aproveitamento do 16º colocado, um clube escaparia com 43 pontos. Portanto, com mais 3 vitórias, o Vovô pode permanecer na Série A.

Times do G4 (4): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras

Luta pelo G6 (2): Fluminense (2x)

Meio de Tabela (3): Atlético/MG, Corinthians e Internacional

Times do Z4 (1): Fortaleza

2º) Santos (21,8 de dificuldade)

Botafogo x Santos

Santos x Fortaleza

Palmeiras x Santos

Flamengo x Santos

Santos x Mirassol

Santos x Palmeiras*

Internacional x Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 218, divididos por 10, a média de dificuldade é de 21,8.

O Santos tem 5 jogos contra times do G4, pegando o Palmeiras duas vezes. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4.

A tabela tem um nível de dificuldade semelhante a do Ceará. Isso pode ser bom para o Vovô, já que dificulta a aproximação do Santos.

Times do G4 (5): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras (2x)

Luta pelo G6 (1): Botafogo

Confronto direto no meio de tabela: (1): Internacional

Times do Z4 (3): Juventude, Sport e Fortaleza

3º) Fortaleza (21 de dificuldade)

Legenda: Os 10 jogos do Fortaleza até o fim da Sèrie A Foto: Arte Jogada / SVM

Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 210, divididos por 10, a média de dificuldade é de 21.

O Leão enfrentam um adversário de G4: Flamengo, e mandantes fortes, como o Bahia e Botafogo, que lutam pelo G6.

Em casa, todos os adversários são complicados e lutam por alguma coisa no campeonato. Outro agravante é que não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.

Com 24 pontos e 7 para sair do Z4, o Leão precisaria de 21 para chegar aos 45, ou 19 pelo aproveitamento atual do 16º.

De toda forma, conquistar 6 ou 7 vitórias em 10 jogos é uma tarefa das mais difíceis para evitar o rebaixamento.

Times do G4 (1): Flamengo

Luta pelo G6 (2): Bahia e e Botafogo

Meio de Tabela (7): Ceará, Grêmio, Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians e Santos

Rivais do Z4 (0): Ninguém

4º) Juventude (20,8 de dificuldade)

Grêmio x Juventude

Juventude x Palmeiras

Sport x Juventude

Vasco x Juventude

Juventude x Cruzeiro

São Paulo x Juventude

Juventude x Bahia

Juventude x Santos

Corinthians x Juventude

Times do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras

Luta pelo G6 (4): Bahia, Vasco e São Paulo

Meio de Tabela (3): Grêmio, Santos e Corinthians

Rivais do Z4 (1): Sport

5º) Vitória (19,8 de dificuldade)

Vitória x Corinthians

Cruzeiro x Vitória

Vitória x Internacional

Vitória x Botafogo

Bragantino x Vitória

Sport x Vitória

Vitória x Mirassol

Palmeiras x Vitória

Vitória x São Paulo

Os pontos dos adversários do Leão como mandantes e visitantes somados dão 179, divididos por 9 jogos, a média de dificuldade é de 19,8.

A tabela do Vitória é semelhante a do Ceará em nível de dificuldade. Mas ele está 4 pontos do Vovô e com duas vitórias a menos.

O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, a tabela é muito semelhante a do Ceará.

Times do G4 (3): Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras

Luta pelo G6 (2): Botafogo e São Paulo

Meio de Tabela (3): Corinthians, Internacional e Bragantino

Rivais do Z4 (1): Sport

6º) Bragantino (19 de dificuldade)

Bragantino x Vasco

Bahia x Bragantino

Bragantino x Corinthians

São Paulo x Bragantino

Bragantino x Vitória

Flamengo x Bragantino

Bragantino x Fortaleza

Bragantino x Atlético-MG

Internacional x Bragantino

A tabela do Bragantino é difícil. São quatro confrontos com a parte de cima tabela e apenas um contra times do Z4. São 3 confrontos diretos, que serão decisivos para a equipe conquistar os 9 pontos que precisa. A tabela exige atenção e o momento do Massa Bruta na Série A é ruim.

Times do G4 (1): Flamengo

Luta pelo G6 (3): Vasco, Bahia e São Paulo

Confrontos diretos (3): Atlético/MG, Internacional e Vitória

Times do Z4 (1): Fortaleza

7º) Internacional (18,7 de dificuldade)

Fluminense x Internacional

Internacional x Atlético-MG

Vitória x Internacional

Internacional x Bahia

Ceará x Internacional

Internacional x Santos

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

A tabela do Inter é difícil, com 4 confrontos diretos de faixa de tabela e quatro confrontos com times que lutam pelo G6. A tabela do Inter exige atenção.

Luta pelo G6 (4): Fluminense, Bahia, São Paulo e Vasco

Confrontos diretos (4): Atlético-MG, Ceará, Bragantino e Santos

Times do Z4 (1): Vitória

8º) Corinthians (18 de dificuldade)

Vitória x Corinthians

Corinthians x Grêmio

Bragantino x Corinthians

Corinthians x Ceará

Corinthians x São Paulo

Cruzeiro x Corinthians

Corinthians x Botafogo

Fortaleza x Corinthians

Corinthians x Juventude

A tabela do Corinthians é acessível. Ele enfrenta 3 times do Z4 e ainda tem 3 confrontos diretos em sua faixa de tabela. Como precisa de apenas 9 pontos, a tabela é favorável.

Times do G4 (1): Cruzeiro

Luta pelo G6 (2): Botafogo, São Paulo

Confrontos diretos (3): Grêmio, Bragantino, Ceará

Times do Z4 (3): Vitória, Fortaleza e Juventude

9º) Atlético/MG (17,3 de dificuldade)

Atlético-MG x Ceará

Internacional x Atlético-MG

Atlético-MG x Bahia

Sport x Atlético-MG

Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG x Fortaleza*

Atlético-MG x Flamengo

Fortaleza x Atlético-MG

Bragantino x Atlético-MG

Atlético-MG x Vasco

O Galo tem 10 jogos, sendo 6 jogos em casa. Esse é o trunfo do Atlético, e ainda enfrentando times do Z4 três vezes, sendo duas contra o Fortaleza. Assim, o nível de dificuldade da tabela do time mineiro é muito próximo a do Grêmio. São 10 jogos para conseguir 12 pontos, tornando a missão do Galo acessível.

Rivais do G4 (2): Palmeiras e Flamengo

Luta pelo G6 (2): Bahia e Vasco

Meio de Tabela (3): Ceará, Internacional e Bragantino

Rivais do Z4 (4): Sport, Fortaleza (2x)

10º) Grêmio (17 de dificuldade)

Grêmio x Juventude

Corinthians x Grêmio

Grêmio x Cruzeiro

Fortaleza x Grêmio

Grêmio x Vasco

Botafogo x Grêmio

Grêmio x Palmeiras

Grêmio x Fluminense

Sport x Grêmio

A tabela do Grêmio é a mais acessível entre os 10 que lutam pela permanência, por enfrentar 3 times do Z4 e apenas 2 times do G4. Os 3 times na luta pelo G6 podem complicar, mas como o Grêmio tem 36 pontos e só precisa de mais 9, a tabela é acessível. Por isso o nível de dificuldade do time gaúcho é o menor entre os 10 ameaçados.

Rivais do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras

Luta pelo G6 (3): Vasco, Botafogo e Fluminense

Meio de Tabela (1): Corinthians

Rivais do Z4 (3): Sport, Fortaleza e Juventude