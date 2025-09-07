Quatro clubes conquistam acesso para a Série C de 2026; Veja quem subiu

O fim de semana foi especial para quatro clubes da Série D do Campeonato Brasileiro: Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira/SP e Barra/SC ganharam seus confrontos de mata-mata e estão na Série C de 2026.

Assim, dois times do Nordeste garantiram vaga, diminuindo o prejuízo pelo rebaixamento de CSA, ABC e Retrô para a Série D em 2026.

Os quatro sobreviveram em uma divisão que iniciou com 64 clubes. Ou seja, 60 ficaram pelo caminho e estes quatro estarão na Série C no ano que vem, com um calendário mais robusto e uma divisão menos aleatória.

Ao invés uma 1ª Fase curta (14 jogos) e 3 mata-matas até o acesso em que tudo pode acontecer, a Série C tem uma 1ª fase com 19 jogos para uma vaga no G8 e um quadrangular de acesso com 6 rodadas. Sem dúvida um campeonato que premia mais a regularidade.

Como foram os confrontos

ASA 0x3 Maranhão

Legenda: O Maranhão subiu com grande vitória em Arapiraca Foto: Divulgação / Maranhão

O Maranhão se classificou com tranquilidade após a primeira em casa por 1x0. O time bateu o ASA outra vez, fora de casa, com um sonoro 3x0 e avançou.

O MAC fez uma 1ª Fase sofrida, foi 4º no grupo A2, mas cresceu nos mata-matas, passando invicto por Tuna Luso/PA, Central e ASA.

América/RN 1x1 Santa Cruz

Legenda: A torcida do Santa foi um show à parte da Série D, lotando os estádios Foto: @fotografaevelyn / Divulgação Santa Cruz

Duas camisas pesadas, duas torcidas apaixonadas e o maior confronto da história da Série D, com 70 mil pessoas em público nos dois jogos. E em Arenas de Copa do Mundo: Arena Pernambuco e Arena das Dunas.

Uma pena os dois clubes terem se enfrentado e só um podendo subir. Os dois mereciam. Mas só o Santa Cruz sorriu no fim. E que fim, com muito drama.

No jogo de ida, o Santa Cruz venceu por 1x0 gol de Ariel nos acréscimos, na Arena Pernambuco, e na volta, na Arena das Dunas, o Mecão fez 1x0, gol de Alexandre Aruá, os 2 do 2º tempo, mas Wagner Balotelli empatou aos 36 do 2º tempo.

O Santa foi vice-líder do Grupo A3, empatado com o América/RN em pontos (27), mas caiu muito de rendimento no returno da 1ª Fase. Passou por dois mata-matas nos pênaltis (Sergipe e Altos) e depois pelo América, com sua apaixonada torcida lotando os estádios.

O acesso da cobra coral é um alento para um torcedor tão apaixonado, mas tão sofrido. A Série C ganha demais com o retorno do Santa Cruz.

Inter de Limeira/SP 1x0 Goiatuba

Esse confronto foi muito equilibrado e o time paulista mostrou sua melhor qualidade. Após o empate em 0x0 fora de casa, o Leão venceu com gol de Kaio Cristian, aos 28 do 2º tempo e subiu o tradicional time do interior paulista.

A Inter fez uma das melhores campanhas na 1ª Fase, líder do Grupo A7 com 30 pontos, e passou por Marcílio Dias/SC, Rio Branco/ES e Goiatuba para subir.

Barra/SC 1x0 Cianorte/PR

O confronto teve os mesmos placares (0x0) e (1x0), mas foi muito mais dramático. O duelo se encaminhava para os pênaltis, quando aos 46, o time catarinense marcou o gol do acesso, com Nathan.

O Barra foi líder do Grupo A8 na 1ª Fase, teve adversários duros no mata-mata, passando por Cascavel/PR, Ceilândia e Cianorte.