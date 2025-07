Qual deve ser o ataque do Ceará sem Pedro Raul e Pedro Henrique? Veja opções de Condé

O Ceará enfrenta o Corinthians na quarta-feira (16), às 19h30 no Castelão, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E para a partida, o Vozão não terá dois atacantes, suspensos pelo 3º cartão amarelo: Pedro Raul e Pedro Henrique. Ambos foram advertidos na vitória contra o Fortaleza no último domingo e estão fora do jogo. O detalhe é que Pedro Raul, como veio emprestado pelo Corinthians, só jogaria contra o time paulista caso o Vovô pagasse uma multa.

Sendo assim, qual deve ser o ataque do Ceará para o confronto com o Timão?

Analisando as escalações do Vozão na temporada e as substituções ao logo dos jogos, Condé tem duas opções para a vaga de Pedro Raul e para o de Pedro Henrique.

Principais opções para o lugar de Pedro Raul: Aylon e Guilherme.

Principais opções para o lugar de Pedro Henrique: Fernandinho e Guilherme.

O detalhe é que Guilherme pode jogar na ponta ou de centroavante. Outro detalhe é que Bruno Tubarão, Matheus Araújo e Rômulo até já fizeram as funções de lado de campo, mas seria uma surpresa se um deles fosse titular.

Independente das escolhas de Condé, a ausência de Pedro Raul é a mais complicada de suprir. Nem Aylon, nem Guilherme tem o porte físico do artilheiro do Vovô para fazer a função no nível que ele faz.

E na ponta, Pedro Henrique é útil, é o títular, mas como é irregular, Fernandinho pode manter o nível na ponta esquerda.

Formações

Condé manterá o Ceará no 4-2-3-1, com dois pontas e um centroavante. O ponta direita é Galeano, titular absoluto.

Veja as opções de trio de ataque:

1) Aylon, Fernandinho e Galeano

Legenda: Formação mais provável do Ceará contra o Corinthians pela Série A, com Aylon e Fernandinho Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A opção um é a mais provável. Aylon já jogou de centroavante com Condé substituindo Pedro Raul no decorrer dos jogos, enquanto Fernandinho é o substituto imediato de Pedro Henrique.

2) Guilherme, Fernandinho e Galeano

Legenda: Segunda opções de formação de ataque do Ceará contra o Corinthians Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Como Guilherme pode fazer a função de centroavante, Condé também pode escalá-lo ao invés de Aylon, mantendo Fernandinho na esquerda.

3) Aylon, Matheus Araújo e Galeano

Legenda: Outra opção de ataque do Ceará para o jogo contra o Corinthians Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A terceira opção é a menos provável, já que dificilmente Condé abriria mão de Fernandinho, mas Aylon pode ser centrovante, Matheus Araújo jogar na esquerda e Galeano na direita.