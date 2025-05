Pressão por vitórias e variações táticas: Como chega o Colo Colo para o confronto com o Fortaleza

O Colo Colo chega para o confronto com o Fortaleza pressionado. A equipe de Jorge Almirón é a última colocada do Grupo E da Libertadores, com apenas 2 pontos em 3 rodadas. Assim, o jogo com o Leão, no Castelão às 21h30 de terça-feira (6), é considerada uma final para o time chileno.

Em desvantagem em comparação aos adversários do grupo, o Cacique joga as últimas fichas dele na competição. Uma derrota praticamente significa eliminação e por isso o jogo é tratado como o mais importante o ano.

E como chega o Colo Colo?

A equipe chilena chega sob desconfiança, com apenas uma vitória nas últimas 7 partidas. São duas derrotas (incluindo a derrota de 3x0 contra o Fortaleza pós incidentes em Santiago), 4 empates e uma vitória, diante do Coquimbo Unido por 2x0 no último dia 26.

Após o jogo cancelado diante do Fortaleza, no dia 10 de abril, o Cacique entrou em campo apenas 3 vezes, já que o confronto seguinte foi adiado, contra o Universidad de Chile.

A equipe empatou com Racing em 1 a 1 em Santiago já de portões fechados pela 3ª rodada da Libertadores, venceu o Coquimbo pelo Campeonato Chileno no dia 26, e na última partida, contra o Deportes Limache, no último dia 2, perdeu por 1 a 0.

Legenda: Almirón tem utilizado diferentes formações no Colo Colo buscando um melhor encaixe de jogo Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP

Almirón testa formações

E nas três partidas, foram 3 formações diferentes utilizadas por Jorge Almirón.

Contra o Racing, no empate em 1 a 1, jogou no 3-4-1-2.

A formação utilizada foi: Cortés, Vegas, Amor, Saldívia, Cepeda, Pavez, Arturo Vidal, Isla, Aquino, Rodríguez e Correa.

Já diante do Coquimbo, em casa pelo Campeonato Chileno, Almirón montou uma equipe mais ofensiva, optando pelo 4-3-3, com 5 mudanças.

Paul, Mauricio Isla, Saldivia, Amor e Wiemberg, Pizarro, Arturo Vidal e Aquino, Bolados, Correa e Lucas Cepeda

Diante do Deportes Limache, na derrota por 1x0, Almirón jogou no 4-4-2.

Cortés, Wiemberg, Vegas, Saldivia e Opazo; Zavala, Pavez, Pizarro, Cepeda, Rodríguez e Correa.

Análise:

Nos 3 jogos recentes, com 3 formações diferentes, claramente Almirón montou sua equipe de acordo com o adversário e contexto da partida. Mas também buscando um melhor encaixe de time.

Foram 18 jogadores utilizados em 3 jogos, com apenas Sadívia e Correa atuando nas três partidas.

Contra o Fortaleza, ele pode utilizar a formação tática semelhante a contra o Racing.