Peso do Clássico-Rei: Confira o melhor e pior cenário para Fortaleza e Ceará ao fim da 13ª rodada Vovô e Leão se enfrentam no domingo (13), às 20h30 no Castelão pela 13ª rodada da Série A

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br 11 de Julho de 2025 - 21:31 (Atualizado às 21:51)