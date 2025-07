Pela 1ª vez sonhando com o G8, o que o Floresta precisa para avançar para a 2ª Fase da Série C

O Floresta faz uma grande campanha após 12 rodadas da Série C e está em 6º com 19 pontos. Em sua 5ª participação seguida - a primeira foi em 2021 - pela 1ª vez tem uma condição real de avançar entre os 8 melhores para 2ª Fase e sonhar com o acesso.

Nos outros anos (2021-2024), o Verdão ficou longe da disputa pela vaga e sempre lutou contra o rebaixamento, conseguindo se salvar nas última rodadas.

Mas em 2025, a equipe de Leston Junior mostra muita consistência, principalmente defensiva, e restando apenas 7 rodadas para o fim da 1ª Fase, tem chances reais de passar de fase no G8.

"Parabenizar o grupo pelo comprometimento. A sequência é muito boa, desde a 2º rodada temos brigado no bloco de cima. Os jogadores estão muito comprometidos com o objetivo do clube. Tomara que a gente continue a caminhada. A dificuldade vai aumentar cada vez mais. Quando você começa a frequentar muito o grupo de cima, você começa a ser muito alvo, com isso precisamos ter uma preparação cada vez maior e continuar brigando na parte de cima da competição", declarou o técnico Leston Junior.

Legenda: Leston Junior comanda o Floresta na Série C Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Como está o G10 da Série C

Legenda: Confira os 10 primeiros da 1ª Fase da Série C Foto: Reprodução / CBF

E o que o Verdão precisa fazer para avançar?

Se pegarmos como base os 3 anos de novo regulamento da Série C, em turno único com 19 rodadas, a média história de pontos do 8º colocado é de 28 pontos.

Em 2024, o Remo avançou com 26 pontos (45% de aproveitamento), em 2023, o São Bernardo fez 29 pontos (50% de aproveitamento), e em 2022, o Aparecidense fez 29 (50% de aproveitamento).

Assim, o Verdão da Vila precisaria de 9 pontos em 7 rodadas. Mas para garantir mesmo, alcançando a mesma pontuação de São Bernardo e Aparecidense que foi alta, a equipe precisaria de 10 pontos.

A equipe só precisará de mais pontos se a edição de 2025 tiver um aproveitamento de pontos maior, o que não deve acontecer. O Náutico é atualmente o 8º colocado, com 47% de aproveitamento. Se este aproveitamento persistir, com 27 pontos um clube avançar de fase.

Hoje o Verdão disputa a vaga do Ypiranga/RS, 3º colocado com 20, ao Guarani de Campinas, 16º com 16 pontos.

Veja os jogos que faltam para o Verdão

Dia 19/07 - Ponte Preta (Fora)

Dia 26/07 - ABC (Casa)

Dia 2/08 - Maringá (Fora)

Dia 9/08 - Tombense (Casa)

Dia 16/08 - Confiança (Fora)

Dia 23/08 - Figueirense (Fora)

Dia 31/08 - São Bernardo (Casa)



Análise

Pode parecer poucos pontos a somar, de 9 a 10, mas não é. A Série C é muito equilibrada e a reta final é muito difícil, com a média histórica para se classificar mostrando isso. Para simplificar, o Verdão estará bem perto da vaga se vencer todos os 3 jogos em casa (ABC, Tombense e São Bernardo), e beliscando um ponto fora.

Dois adversários em casa parecem acessíveis: ABC e Tombense. Fora, o Confiança faz campanha de Z4. Maringá e Figueirense são rivais diretos no Verdão, e os rivais mais difíceis são Ponte Preta e São Bernardo.