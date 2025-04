Pedro Raul e mais cinco: Atacantes do Ceará marcaram 70% dos gols do time no ano

Na temporada 2025, o Ceará já marcou 39 gols em 21 jogos, média de quase 2 gols por jogo. E dos 21 jogos, o Vovô marcou gols em 20, evidenciando o encaixe do setor ofensivo na equipe de Léo Condé. O único jogo que o Ceará não fez gols, foi no 2º jogo da temporada, contra o Náutico, na derrota por 1 a 0 pela Copa do Nordeste, nos Aflitos.

São 14 jogadores diferentes marcando gols pelo Ceará em 2025, sendo 5 atacantes.

E o setor de ataque vem funcionando, concentrando 70% dos gols do Vovô, marcando 27 dos 39 em 2025.

Na Série A, competição mais difícil na temporada, de maior nível técnico, o Ceará marcou 7 gols em 4 jogos, mostrando a qualidade de seu ataque.

Legenda: O Ceará fez gols em 20 dos 21 jogos na temporada 2025 Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O destaque sem dúvida é para Pedro Raul, com 9 gols, que chegou arrebentando. Em 10 jogos pelo Vozão, o camisa 9 fez 9 gols e deu uma assistência, elevando o nível do setor por sua característica de centroavante. Ele potencializa o setor com seu faro de gols e seus companheiros rendem mais ao lado dele.

Mas além dele, outros atacantes também marcaram ao longo da temporada. Quatro jogadores marcaram 4 gols pelo Vovô em 2025:

Pedro Henrique, Fernandinho, Galeano e Aylon. Eles se revezaram em algum momento da temporada como titulares, atuando nas pontas, ou de centroavante, como Aylon, antes da chegada de Pedro Raul.

Completa a lista, jovem Guilherme, com um gol marcado.

Dos atacantes, ainda não marcaram: Alejandro Martínez, João Victor e o recém chegado Lelê.

Veja lista dos gols do Ceará em 2025

1. Pedro Raul (Atacante, 10 jogos, 9 gols)

2. Pedro Henrique (Atacante, 10 jogos e 4 gols)

3. Fernandinho (Atacante, 17 jogos, 4 gols)

4. Galeano (Atacante, 18 jogos, 4 gols)

5. Aylon (Atacante, 18 jogos, 4 gols)

6. Matheus Araújo (Meia, 13 jogos, 3 gols)

7. Dieguinho (Volante, 18 jogos, 2 gols)

8. Lucas Mugni (Meia, 17 jogos, 2 gols)

9. Marllon (Zagueiro, 17 jogos, 2 gols)

10. Marcos Victor (Zagueiro, 2 jogos, 1 gol)

11. Guilherme (Atacante, 9 jogos, 1 gol)

12. Ramon Menezes (Zagueiro, 10 jogos, 1 gol)

13. Lourenço (Meia, 20 jogos, 1 gol)

14. Fernando Sobral (Volante, 19 jogos, 1 gol)