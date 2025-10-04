Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Para permanecer na Série A, Fortaleza terá que fazer campanha de G4 em 13 jogos

Tricolor de Aço terá que dobrar aproveitamento de pontos para evitar o rebaixamento

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Vladimir Marques
Legenda: Palermo tem a dura missão de evitar o rebaixamento do Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O cenário para o Fortaleza escapar do rebaixamento na Série A está cada vez mais dramático. Após a derrota em casa para o São Paulo, as chances de queda do Leão subiram para 83,4%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para evitar a queda, o Leão terá que somar entre 22 e 24 pontos, dependendo do aproveitamento do 16º colocado. Os clubes calculam 45 para uma margem de segurança em Pontos Corridos, mas a média história é de 43. Portanto, o Leão precisaria de 22 pontos em 13 jogos.

Somar 22 pontos dos 39 possíveis equivalem a um aproveitamento de 56%, o atual aproveitamento do Botafogo, 4º colocado da Série A. O Glorioso tem 43 pontos em 26 jogos.

Os 56% necessários em aproveitamento equivalem a dobrar o atual que o Leão tem na Série A, que é de apenas 28%. São 21 pontos em 25 jogos, com a 19ª colocação. A campanha leonina é de 5 vitórias, 6 empates e 14 derrotas.

Transformando isso em resultados, o Leão do Pici precisaria vencer 7 partidas e empatar uma, podendo perder apenas mais 5 partidas.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A

Legenda: O Leão terá 13 jogos até o fim da Série A e serão 8 fora de casa
Foto: Arte Jogada SVM

Assuntos Relacionados