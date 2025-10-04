Para permanecer na Série A, Fortaleza terá que fazer campanha de G4 em 13 jogos

O cenário para o Fortaleza escapar do rebaixamento na Série A está cada vez mais dramático. Após a derrota em casa para o São Paulo, as chances de queda do Leão subiram para 83,4%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para evitar a queda, o Leão terá que somar entre 22 e 24 pontos, dependendo do aproveitamento do 16º colocado. Os clubes calculam 45 para uma margem de segurança em Pontos Corridos, mas a média história é de 43. Portanto, o Leão precisaria de 22 pontos em 13 jogos.

Somar 22 pontos dos 39 possíveis equivalem a um aproveitamento de 56%, o atual aproveitamento do Botafogo, 4º colocado da Série A. O Glorioso tem 43 pontos em 26 jogos.

Os 56% necessários em aproveitamento equivalem a dobrar o atual que o Leão tem na Série A, que é de apenas 28%. São 21 pontos em 25 jogos, com a 19ª colocação. A campanha leonina é de 5 vitórias, 6 empates e 14 derrotas.

Transformando isso em resultados, o Leão do Pici precisaria vencer 7 partidas e empatar uma, podendo perder apenas mais 5 partidas.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A