Ou um ou outro no Z4? Vitória do Atlético faz alvo do Fortaleza ser o Santos de Vojvoda

Restando apenas 11 rodadas para o fim da Série A, a luta pela permanência na Série A está cada vez mais restrita. Santos (16º), Vitória (17º), Fortaleza (18º), Juventude (19º) lutam por uma 'vaga' fora do Z4. Ou seja, três deles cairão para a Séries B, já que o Sport (20º), já está praticamente rebaixado. Assim, o 'alvo' do Fortaleza neste dramático cenário é mesmo o Santos, 16º colocado.

Classificação da Série A

Legenda: O Fortaleza está 4 pontos do 16º colocado, o Santos Foto: Arte Jogada

Alvo único?

Se trata de praticamente um alvo 'único', já que 15º e 14º colocados, já estão com 32 pontos e com 8 de vantagem, parecem distantes, ou pelo menos possuem gordura suficiente para administrar a vantagem até o fim da Série A.

O Atlético/MG até poderia estar neste 'bolo', mas após a vitória por 3x1 diante do Sport em jogo atrasado na quarta-feira, o fez sair de 29 pontos para 32, abrindo 8 do Leão. O Galo assumiu a 14º colocação com 32 pontos, deixando o Inter em 15º com a mesma pontuação.

O detalhe é que do Galo até o Sport, todos os times possuem 26 jogos. Apenas o Vitória, 17º com 25, já tem 27 partidas. Claro que Vasco, Corinthians e Grêmio, a 'turma' dos 33 pontos, ou mesmo Galo e Inter, com 32, podem cair de rendimento e entrem nessa inglória disputa.

Legenda: Vojvoda assumiu o Santos para salvá-lo do rebaixamento e tem 38% de aproveitamento Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Mas como nenhum clube tirou 8 ou 9 pontos em 12 rodadas para escapar (nem aquele Fluminense de 2009), e essa é a distância do Fortaleza para estes 5 times, o alvo tem que ser mesmo o Santos.

Por isso o cenário para uma disputa ferrenha entre Fortaleza x Santos de Vojvoda, se desenha pela permanência. O roteiro é dramático para o torcedor do Fortaleza, que tem um dos maiores treinadores da sua história agora do outro lado, tentando salvar seu principal perseguidor.

Serão 12 para ambos - cada um tem uma partida atrasada - e um confronto direto, no dia 1º de novembro, às 16 horas, pela 31ª rodada. E até o dia 7 de dezembro, promessa de muita emoção e dramaticidade na luta pela permanência.

Veja jogos de Santos e Fortaleza rodada a rodada

28ª Rodada

Fortaleza x Vasco - 15/10 - 21:30 - Castelão

Santos x Corinthians - 15/10 - 21:30 - Vila Belmiro

29ª Rodada

Cruzeiro x Fortaleza - 18/10 - 21:00 - Mineirão

Santos x Vitória - 20/10 - 21:30 - Vila Belmiro

30ª Rodada

Fortaleza x Flamengo - 25/10 - 19:30 - Castelão

Botafogo x Santos - 26/10 - 16:00 - Nilton Santos (Engenhão)

31ª Rodada

Santos x Fortaleza - 01/11 - 16:00 - Vila Belmiro

32ª Rodada

Ceará x Fortaleza - 06/11 - 20:00 - Castelão

Palmeiras x Santos - 06/11 - 21:30 - Allianz Parque

33ª Rodada

Fortaleza x Grêmio - 09/11 - 20:30 - Castelão

Flamengo x Santos -09/11 - 18:30 - Maracanã

Jogo Atrasado

Santos x Palmeiras - 15/11 - 21:00 - Vila Belmiro

Atlético Mineiro x Fortaleza - ainda sem data - Arena MRV

34ª Rodada

Bahia x Fortaleza - 19/11 - Arena Fonte Nova

Santos x Mirassol - 19/11 - Vila Belmiro

35ª Rodada

Fortaleza x Atlético Mineiro - 23/11 - Castelão

Internacional x Santos - 23/11 - Beira-Rio

36ª Rodada

Red Bull Bragantino x Fortaleza - 30/11 - Cícero Souza Marques

Santos x Sport - 30/11 - Vila Belmiro

37ª Rodada

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Castelão

Juventude x Santos - 03/12 - Alfredo Jaconi



38ª Rodada

Botafogo x Fortaleza - 07/12 - Nílton Santos

Santos x Cruzeiro - 07/12 - Vila Belmiro