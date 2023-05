Opinião: Vitória contra o Vasco reafirma força do Fortaleza como mandante

O Fortaleza entrou para jogo no Castelão diante do Vasco com a missão de quebrar o jejum de 5 jogos sem vencer na Sèrie A do Brasileiro. A favor do Tricolor, o desempenho como mandante na temporada, com as últimas vitórias sendo maiúsculas, como diante do San Lorenzo (3x2), Estudiantes de Mérida (6x1) e Fluminense (4x2).

Mas o jejum de vitórias na Série A pesava, mas o detalhe sobre ele era relevante: dos 5 jogos, 4 foram como visitante, em sequência difícil (Corinthians, Grêmio, Palmeiras e América). O único jogo em casa foi diante do São Paulo em um empate em 0 a 0, com uma atuação realmente abaixo.

Portanto, o peso do jejum tinha que ser relativizado e o Fortaleza voltar a vencer e impor seu ritmo em casa. E foi isso que o Leão fez.

Começo intenso e dominante

A intensidade e volume de jogo apareceram desde o início, com o Leão criando muito no 1º tempo, pelo menos 7 oportunidades de marcar. O Fortaleza empilhou chances, com Calebe (duas), Lucero, Calebe, Moisés, Galhardo e Hércules, mas desperdiçou, parando na sua maioria no goleiro Léo Jardim, do Vasco.

Um detalhe das chances criadas é que saíram dos pés de Galhardo, que distribuiu ótimos passes para os companheiros.

Na etapa final o ritmo caiu um pouco, mas na reta final da partida, com as mudanças do Vojvoda, o Tricolor ficou mais ofensivo e mantendo a qualidade, marcou 2 gols, ambos de cabeça (Galhardo e Romero), em assistências de Bruno Pacheco.

Além de Galhardo, pelos passes e gol, o lateral-esquerdo foi destaque. Ele que retornou de lesão, foi a surpresa na escalação e deu as duas assistências.

Vojvoda mais uma vez mudou as peças que iniciaram, mas o Fortaleza foi dominante e ganhou o jogo, reafirmando sua força em casa.

9 jogos invicto em casa na temporada

Com a vitória diante do Vasco, já são 9 jogos invicto na temporada em casa. São 7 vitórias e 2 empates. Os dois empates foram pela Série A, contra São Paulo (0x0) e Inter (1x1). Assim, o Leão está invicto na Série A em casa com 2 vitórias e 2 empates.

Legenda: O Fortaleza está invicto como mandante na Série A e com 9 jogos sem perder em casa na temporada Foto: Fabiane de Paula / SVM

A última derrota do Leão como mandante foi diante do Ceará, pela Copa do Nordeste no dia 29 de março.

A sequência indica dois jogos seguidos em casa, contra Palmeiras (Copa do Brasil, no dia 31) e Bahia (pela Série A no dia 3). Se o duelo com o Verdão é complicado pelo placar na ida (3x0 contra no Allianz Parque), diante do Bahia em classico do Nordeste, o Leão tem tudo para vencer e até entrar no G4.