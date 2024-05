Opinião: Torcida do Ceará exagera ao chamar elenco de 'sem vergonha' e xingar Mancini

Toda reação do torcedor é legítima desde que não tenha violência. O torcedor é passional e a reação dele, seja de aplausos, vaias ou xingamentos, depende do desempenho do time. E a torcida do Ceará, chamou o time de "sem vergonha" no decorrer do jogo contra o CRB - quando perdia por 1 a 0 e era eliminado da Copa do Brasil - e xingou o técnico Vágner Mancini. Eu sei que não foram todos os 26.497 torcedores presentes no Castelão, mas as atitudes chamaram a atenção.

Repito, é legítima a reação, o torcedor estava decepcionado com a proximidade da eliminação na Copa do Brasil - o time precisava virar o jogo e faltavam minutos para o fim a partida - mas eu considero exagero. Acho que vaiar seria mais compatível com o momento, mas não da forma que foi.

Para que um time seja chamado de 'sem vergonha' é preciso que esteja protagonizando um vexame ou não mostrando nada em campo. E o time lutou, mostrou disposição, perdeu gols incríveis, mas não conseguiu reverter o resultado diante de uma equipe do mesmo nível. Sim, o torcedor do Ceará pode não aceitar, mas o CRB hoje tem um nível muito próximo do Vovô. Não se trata de uma eliminação contra um time de Série D ou sem Divisão Nacional.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo CRB na quinta-feira e foi eliminado da Copa do Brasil Foto: KID JUNIOR /SVM

E outra: este mesmo elenco foi campeão cearense de 2024 no dia 6 de abril em duas batalhas contra um favorito Fortaleza, deixando esta mesma torcida eufórica. Em um mês e 20 dias o elenco do Ceará não passaria de campeão para "sem vergonha".

Além do título estadual, a campanha do Ceará na Série B é aceitável, com 9 pontos e 50% de aproveitamento, perto do grupo de acesso. Claro que pode melhorar e o torcedor tem que esperar isso.

Sobre os xingamentos ao técnico Vágner Mancini, eu entendo que o torcedor queria a classificação na Copa do Brasil, que a equipe renda mais na Série B, mas é preciso entender os limites do elenco que o treinador tem nas mãos.

O elenco do Ceará pode ser caro, com uma folha de 3,2 milhões, mas não está entre os melhores da Série B para 'sobrar'. Há lacunas no elenco, de posições, que precisará ser reforçado na janela de julho.

O treinador não reagiu bem aos xingamentos que recebeu, mas depois, em entrevista coletiva, disse que estava acostumado com isso no futebol, e que o importante era o Ceará vencer. Mancini é experiente e a torcida precisa dar um voto de confiança a ele. Caso a campanha na Série B não engrene, e o rendimento piore, o torcedor terá meu apoio nos protestos, mas na última quinta eu achei exagerado.