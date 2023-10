Opinião: Pífia atuação do Ceará contra o CRB mostra que para os jogadores, a Série B já acabou

A derrota do Ceará para o CRB por 2 a 0 nesta sexta-feira (6), em Maceió, pela 31ª rodada da Série B é daquelas constrangedoras para o torcedor. Com uma atuação apática e erros defensivos bizarros, o time alvinegro viu suas chances já reduzidas de acesso, chegarem a praticamente zero, restando 7 rodadas para o fim da Série B.

Mas pela atuação dos jogadores, apática e desinteressada, ficou claro que a Série B pra eles já acabou. É o retrato de um time que estacionou na 11ª colocação da Série B e 11 pontos longe do G4, com jogadores claramente desmotivados.

A falta de perspectiva fez com que os jogadores não entrarem em campo com espírito de competição. Contra o Novorizontino foi assim, na derrota de 4x1, diante do Atlético/GO no Castelão também, e nesta sexta-feira contra o CRB, mais uma vez.

O técnico Vagner Mancini escalou uma equipe sem inventar muito, pelo nível dos suplentes, mas viu o filme se repetir.

Legenda: O Ceará foi apático e dominado pelo CRB, mostrando clara desmotivação pela situação na tabela Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Sem rumo

Um time sem padrão, perdido em campo, seja na marcação do razoável time do CRB, que ainda nutre esperanças pelo acesso, jogadores sem dinâmica e sem nenhuma gana pela vitória.

A zaga foi trágica, com Léo Santos e Tiago Pagnussat falhando nos gols, Breno muito mal com volante no meio, laterais perdidos na marcação e no apoio, e Jean Carlos e Barletta sem conseguir criar praticamente nada. Na frente, Saulo e Erick foram inofensivos. Sem falar no goleiro André Luis inseguro. Imagina os suplentes, que entraram em uma 'roubada' e foram junto na pífia atuação.

Ou seja, nada funcionou, e se continuar assim, o Ceará corre o risco de não pontuar mais nos 7 jogos finais e terminar a Série B com 42 pontos.

Pode até parecer exagero, mas para um time desmobilizado, não é impossível. A sorte do elenco é que 'vantagem' para o Z4 é de 12 pontos e como que estão embaixo pouco pontuam, é quase impossível que essa distância seja tirada. É quase a chance do Ceará de acesso, quase zero.

Pelo cenário, os 7 jogos finais tem tudo para serem difíceis de assistir, modorrentos e de sofrimento para o torcedor do Ceará, que não vê a hora desta Série B acabar.