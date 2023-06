Opinião: Fortaleza fez um grande jogo contra o Palmeiras e vitória dá moral mesmo sem a vaga

A missão do Fortaleza diante do Palmeiras no Castelão não era fácil. Vencer o sólido adversário por 3 gols e forçar uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil era das mais difíceis tarefas, mas antes da bola rolar a atmosfera do Castelão era de esperança, de mobilização pela vitória, seja pelo placar que fosse.

A torcida lotou, empurrou e viu um Fortaleza dominante diante de um time que raramente é dominado. A vitória por 1 a 0 foi insuficiente para a classificação leonina - os 3x0 na ida em São Paulo pesaram demais - mas o time tricolor sai com muita moral.

Legenda: O Fortaleza foi competitivo contra o forte Palmeiras, dominou o jogo e saiu aplaudido pela torcida Foto: KID JUNIOR / SVM

Leão dominante

O time de Vojvoda dominou o Verdão em grande parte do jogo, criou chances suficientes para levar o jogo para os pênaltis, mas faltou capricho, principalmente em chances de Lucero e Galhardo no 1º tempo. Na etapa final, marcou um gol aos 28, com Lucero, pressionou, mas não conseguiu ampliar.

Se o Palmeiras não jogou bem, se quis desde o início só segurar o resultado, isso é problema do time paulista. O fato é que o Fortaleza fez um grande jogo, venceu e chega com moral para a sequência da Série A e Sul-Americana.

Legenda: Zé Welison foi uma das novidades na escalação leonina e fez um grande jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

Destaques e futuro promissor

Não é qualquer time que vence o Palmeiras. Foi só a 3ª derrota da equipe em 33 jogos. O Leão conseguiu quebrar uma invencibilidade de 15 jogos da equipe de Abel Ferreira.

Quanto as atuações, destaque para Bruno Pacheco, Zé Wellison, Pochettino e Galhardo. O quarteto foi bem demais e comandou a atuação leonina.

A vaga da Copa do Brasil não veio, mas as credenciais do Leão estão aí: atuações convincentes e 10 jogos de invencibilidade como mandante na temporada. A equipe tem tudo para se manter forte na Série A e Sul-Americana.