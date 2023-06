Opinião: Classificado, Ferroviário terá que chegar mentalmente forte para os mata-matas da Série D

A classificação do Ferroviário para a 2ª Fase da Série D com 5 rodadas de antecedência vem com muito mérito. Os trabalhos do técnico Paulinho Kobayashi e da diretoria, são louváveis, formando um grupo coeso, que está entre os melhores da Série D do Brasileiro.

Somar 25 dos 27 possíveis até então na 1ª Fase no Grupo 2, com uma campanha quase perfeita, mostra a solidez no trabalho. O Ferrão terá 5 rodadas para administrar o elenco, a carga de cansaço para chegar aos mata-matas muito forte mentalmente.

A 2ª Fase está prevista para ser disputada nos dias 29 de julho a 6 de agosto, portanto, o Ferrão terá mais de um mês para se preparar. Mas sem perder a competitividade, já que o a partir do mata-mata será outro campeonato.

Três mata-matas

Para o acesso, o Tubarão da Barra terá que superar 3 mata-matas (2ª Fase, Oitavas de final e Quartas de final), e será preciso muito foco e força mental.

A formação titular é entrosada, com Kobayashi mantendo uma espinha dorsal interessante, mesmo sem Ciel. O período até o 1º jogo da 2ª Fase será importantíssimo para recuperar o jogador, que é a referência técnica do time.

Olho no imponderável

O mata-mata da Série D é traiçoeiro e um time tradicional com o Ferroviário sofreu 6 anos até conseguir subir: o América/RN.

O time potiguar sempre era avassalador na 1ª Fase, mas o peso da camisa e da obrigação de subir atrapalharam demais, até conseguir o acesso no ano passado. O próprio Kobayashi vivenciou isso no time rubro.

Portanto, o Ferrão precisa chegar muito preparado. Times como Retrô/PE, Santa Cruz, Portuguesa/RJ, Athletic/MG, Santo André e Caxias estão despontando como adversários pesados, mas o Tubarão da Barra tem qualidade para superá-los e subir de divisão.