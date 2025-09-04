Opções para Condé: Veja quem o Ceará deve recuperar até o fim da Data-Fifa

Contra o Juventude, o técnico Léo Condé sofreu para montar o Ceará com muitos desfalques, seja por lesão ou suspensão.

Os desfalques pesaram na inesperada derrota por 1x0 no Castelão, mas para o jogo seguinte contra o Vasco, no dia 14, o treinador pode ter 4 reforços. O Vozão entra em campo diante do Cruzmaltino pela 23ª rodada da Série A, às 20h30 em São Januário.

São 4 jogadores úteis, cada um com sua importância, sendo dois titulares (Matheus Bahia e Lourenço) e duas peças de reposição (Rafael Ramos e Fernandinho).

Matheus Bahia

Legenda: Emprestado pelo Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia é um dos destaques do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

O lateral está em período de transição. Titular absoluto na equipe de Léo Condé, o atleta finalizou o período de recuperação no clube e deve voltar a treinar na semana que vem.

Rafael Ramos

Está com lesão muscular na coxa esquerda, mas com 10 dias até o jogo com o Vasco, tem chance de retornar.

Lourenço

Legenda: O volante Lourenço é um dos destaques do elenco do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Foi vetado para o jogo com o juventude por quadro de virose e terá tempo para se recuperar fisicamente e jogar contra o Vasco.

Fernandinho

Em fase final da transição física, pode voltar a treinar na semana que vem e ser opção contra o Vasco