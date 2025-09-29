O que o Floresta precisa para subir para a Série B? Veja cenários para as duas rodadas finais
Restando duas rodadas para o fim do quadrangular, Verdão pode subir neste domingo
O Floresta está próximo de conquistar um inédito acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, restando apenas duas rodadas para o fim do quadrangular. O Verdão, com 6 pontos em 4 rodadas no quadrangular, pode subir neste domingo (5), quando recebe o Londrina, no Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30.
As combinações para o acesso do Verdão já no domingo ou na última rodada contra o Caxias (no dia 11/10 no estádio Centenário) são complexas. O time pode precisar de 4 pontos, de 3 ou de dois para subir.
Por isso, aqui vai um resumo do que o Lobo da Vila precisa fazer.
Para subir já no domingo (5), com vitória
O Floresta recebe o Londrina (que tem 6) e se vencer, chega a 9 pontos. No outro jogo do grupo, o São Bernardo recebe o Caxias, ambos com 3 pontos.
Para que o Verdão comemore o acesso vencendo, São Bernardo e Caxias precisam empatar.
Pode precisar de 4 pontos
Caso o Caxias vença o São Bernardo, há o risco do Floresta - mesmo vencendo o Londrina - perder o acesso na última rodada com um tríplice empate em pontos (Londrina, Caxias e Floresta), com o Verdão ficando em 3º pelos critérios de desempate). Portanto, se o Caxias vencer o São Bernardo, o Verdão precisará empatar na últimar rodada.
Se conquistar 2 pontos também sobe
Outra projeção segura para o Floresta é empatar 2 jogos. Se ele fizer isso estará na Série B. Ou seja, o Lobo da Vila não precisa mais vencer para subir: dois empates bastam.
Se ele empatar com Londrina e Caxias, chega a 8 pontos e sobe. Isso porque, não poderia ser ultrapassado pelos grenás, que chegariam no máximo a 7 pontos.
Em todas as 3 combinações, o Verdão sobe em 2º com 2 empates.
Se conquistar apenas um ponto, ainda pode subir
Se o Floresta chegar aos 7 pontos, empatando um jogo e perdendo outro, ainda há uma possibilidade de acesso, mas muito remota, pela pontuação baixa.
Mas ele teria que contar que o time que vencê-lo (Caxias ou Londrina), tropece contra o São Bernardo.
Na combinação mais factível, o Verdão pode empatar com o Londrina e perder para o Caxias.
Mas o São Bernardo teria que vencer o Caxias, e o Londrina vencê-lo na última rodada.