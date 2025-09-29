O que o Floresta precisa para subir para a Série B? Veja cenários para as duas rodadas finais

O Floresta está próximo de conquistar um inédito acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, restando apenas duas rodadas para o fim do quadrangular. O Verdão, com 6 pontos em 4 rodadas no quadrangular, pode subir neste domingo (5), quando recebe o Londrina, no Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30.

As combinações para o acesso do Verdão já no domingo ou na última rodada contra o Caxias (no dia 11/10 no estádio Centenário) são complexas. O time pode precisar de 4 pontos, de 3 ou de dois para subir.

Por isso, aqui vai um resumo do que o Lobo da Vila precisa fazer.

Para subir já no domingo (5), com vitória

O Floresta recebe o Londrina (que tem 6) e se vencer, chega a 9 pontos. No outro jogo do grupo, o São Bernardo recebe o Caxias, ambos com 3 pontos.

Para que o Verdão comemore o acesso vencendo, São Bernardo e Caxias precisam empatar.

Legenda: Se o Floresta vencer o Londrina está na Série B caso São Bernardo e Caxias empatem Foto: Reprodução / Srgoool

Pode precisar de 4 pontos

Caso o Caxias vença o São Bernardo, há o risco do Floresta - mesmo vencendo o Londrina - perder o acesso na última rodada com um tríplice empate em pontos (Londrina, Caxias e Floresta), com o Verdão ficando em 3º pelos critérios de desempate). Portanto, se o Caxias vencer o São Bernardo, o Verdão precisará empatar na últimar rodada.

Legenda: Mesmo com o Floresta vencendo o Londrina, pode não subir caso Foto: Reprodução / srgoool

Se conquistar 2 pontos também sobe

Outra projeção segura para o Floresta é empatar 2 jogos. Se ele fizer isso estará na Série B. Ou seja, o Lobo da Vila não precisa mais vencer para subir: dois empates bastam.

Se ele empatar com Londrina e Caxias, chega a 8 pontos e sobe. Isso porque, não poderia ser ultrapassado pelos grenás, que chegariam no máximo a 7 pontos.

Em todas as 3 combinações, o Verdão sobe em 2º com 2 empates.

Legenda: Com 2 empates, o Floresta estará na Sèrie B, independente dos outros resultados Foto: Reprodução / srgoool

Legenda: O Verdão estará na Série B se empatar as duas e chegar a 8 pontos, independente dos resultados dos adversários Foto: Reprodução / Srgoool

Legenda: Com 2 empates, o Verdão estará na Série B sem depender de outros resultados Foto: Reprodução / srgoool

Se conquistar apenas um ponto, ainda pode subir

Se o Floresta chegar aos 7 pontos, empatando um jogo e perdendo outro, ainda há uma possibilidade de acesso, mas muito remota, pela pontuação baixa.

Mas ele teria que contar que o time que vencê-lo (Caxias ou Londrina), tropece contra o São Bernardo.

Na combinação mais factível, o Verdão pode empatar com o Londrina e perder para o Caxias.

Mas o São Bernardo teria que vencer o Caxias, e o Londrina vencê-lo na última rodada.