O que as equipes cearenses precisam para avançar na Série D restando duas rodadas?

A Série D vive momentos de definição restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase. E três times cearenses ainda estão vivos na luta, com um já eliminado.

Iguatu (4º do A2), Horizonte (5º do A3) e Ferroviário (6º do A3), chegam para as rodadas finais com chances de classificação. O Maracanã - com 6 pontos, 3 perdidos no STJD por gritos homofóbicos de sua torcida - está eliminado, em 8º do Grupo A2.

Chances de cada um

Legenda: Classificação do Grupo A2 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Grupo A2

Iguatu

O Azulão só depende de sí para avançar. Em 4º do Grupo A2, a equipe garante vaga se vencer os dois jogos que fará:

Iguatu x Imperatriz/MA - Morenão - dia 19/07, às 16 horas.

Sampaio Corrêa x Iguatu - Castelão - dia 26/07 - às 16 horas

O Iguatu encara dois times acima dele na tabela, em dois confrontos difíceis. Se tropeçar, o Azulão terá que torcer por tropeços de Parnahyba, Maranhão e Tocantinópolis.

Grupo A3

Legenda: Classificação do Grupo A3 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Horizonte

O Galo do Tabuleiro surpreendeu na reta final da 1ª Fase e entrou no G4 ao vencer o Ferroviário. A equipe também só depende de sí para avançar, vencendo os dois jogos:

Horizonte x Santa Cruz - Domingão - dia 20/07 - às 16h

América-RN x Horizonte - Arena das Dunas - dia 27/07 - 16h

A tabela do Galo é muito difícil, enfrentando dois grandes times no Nordeste e já classificados: Santa Cruz e América/RN. Caso tropece, terá que torcer contra Ferroviário, Santa Cruz de Natal, Treze e Sousa.

Ferroviário

O Tubarão da Barra não depende mais de sí para se classificar. Em 6º com 14, terá que vencer os dois jogos e torcer para um tropeço do Horizonte.

Santa Cruz de Natal x Ferroviário - Nazarenão - dia 19/07 - 15h

Ferroviário x Central - Presidente Vargas - dia 27/07 - 16h

O alento para o Ferrão é que faz um confronto direto fora de casa e depois joga em casa contra um time já classificado: o Central. Conquistar 4 pontos pode ser suficiente para a classificação coral. Além disso, a tabela do Horizonte, rival direto, é bem mais difícil.