Nos últimos 10 jogos entre Ceará x Fortaleza, Alvinegro venceu 50% dos Clássicos; Veja retrospecto

O Clássico-Rei sempre foi marcado por equilíbrio e muita rivalidade no centenário confronto. Fortaleza e Ceará tem 46 títulos cearenses cada, e dividem as conquistas do Estadual nos últimos 30 anos.

Eles se enfrentam neste sábado (15), às 16h30, no Castelão pelo jogo de ida do Campeonato Cearense, com o Ceará levando vantagem no retrospecto recente.

Nos últimos 10 jogos, o Vovô venceu 50% deles. Ou seja, 5 partidas. Aconteceram 4 empates e o Fortaleza venceu um jogo. São 17 gols do Ceará e 12 do Fortaleza.

Legenda: No último Clássico-Rei, pela 1ª fase do Campeonato Cearense, o Ceará venceu por 2 a 1 Foto: DAVI ROCHA / SVM

O Alvinegro defende uma invencibilidade de 6 jogos (2 vitórias e 4 empates), com a última vitória do Leão sendo em abril de 2023.

No período de 10 jogos, os confrontos mais relevantes foram: o deu o título cearense ao Ceará em 2024, o que deu ao Fortaleza o título cearense de 2023 (que lhe valeu o penta), e a vitória do Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, por 3 a 2 em 2023.

Últimos 10 jogos entre Ceará x Fortaleza:



Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025

Gols: Mugni e Pedro Henrique (Ceará); Lucero (Fortaleza)

Ceará 1x1 Fortaleza (Ceará 3x2 nos Pênaltis) - Ceará Campeão Cearense 2024

Gols: Saulo Mineiro (Ceará); Lucero (Fortaleza)

Fortaleza 0x0 Ceará - Cearense 2024

Ceará 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024

Gol: Raí Ramos

Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024

Gols: Tinga, Kauan e Machuca (Fortaleza); Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro (Ceará)



Fortaleza 2x2 Ceará - Fortaleza campeão de Cearense 2023

Gols: Lucero e Calebe (Fortaleza); Erick e Janderson (Ceará)

Fortaleza 2x1 Ceará - Cearense 2023

Gols: Lucas Sasha e Caio Alexandre (Fortaleza); Danilo Barcelos (Ceará)

Fortaleza 2x3 Ceará - Semifinal do Nordestão 2023

Gols: Calebe e Lucero (Fortaleza); Erick, Caíque e Titi (contra) para o Ceará

Ceará 2x0 Fortaleza - Nordestão 2023

Gols: Guilherme Castilho e Erick



Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2023

Gols: Guilherme Castilho e Erick (Ceará); Thiago Galhardo (Fortaleza)