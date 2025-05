Neymar joga contra o Ceará no dia 12 pela Série A? Veja situação do atacante do Santos

O Ceará volta a jogar pela Série A no dia 12, contra o Santos, fora de casa, pela 8ª rodada. O local do jogo ainda está indefinido, já que o Peixe negocia o mando para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

A partida é cercada de espectativa, tanto pela campanha do Vozão, em 7º com 11 pontos, quando pela colocação do Santos, em crise, em 19º com 4.

E uma pergunta comum do torcedor do Ceará é: Neymar joga? Enfrenta o Vovô?

A resposta é não. Neymar ainda é desfalque, com lesão na coxa esquerda e faz intensas sessões de fisioterapia para retornar. Ele não joga desde o dia 16, em vitória do Santos diante do Atlético/MG por 2x0 na Vila Belmiro, quando sentiu a lesão durante o jogo.

Legenda: Neymar em tratamento no CT do Santos Foto: Divulgação/Site oficial de Neymar

Ele passou por exames em São Paulo na terça-feira e deve voltar apenas um junho. A previsão do time santista é o retorno em três semanas.

Portanto, o atacante do Santos tem retorno previsto para jogos contra a o Botafogo, dia 1º, e contra o Fortaleza, dia 12, antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes e um intervalo no Campeonato Brasileiro.

Análise

A ausência de Neymar é uma boa notícia para o Ceará. Claro que em nenhum caso uma lesão de um jogador deve ser comemorada e sim lamentada, mas se o atacante retornasse, seria uma motivação a mais para o Santos e para sua torcida.

Ainda sem ele, a equipe santista é insegura, comete falhas defensivas constantes, não tem uma referência técnica em campo e deixa o torcedor da equipe paulista com uma pré-disposição para cobrar mais do que apoiar.

O técnico Cléber Xavier é recém chegado, e ainda busca uma forma de jogar ideal para o time santista.

O elenco possui jogadores de qualidade do meio pra frente como como Benjamín, Rollheiser, Thaciano e Guilherme e Tiquinho Soares, mas o setor não tem rendido. Guilherme, ex-Fortaleza, está sendo vaiado pelo torcedor, ele que foi um dos destaques na campanha do acesso no ano passado.

Assim, o Ceará de Léo Condé, em melhor fase e mais confiante, tem condições de jogar com o 'relógio' a favor e usar a pressão da torcida contra o Santos.

Com um time que dificulta as ações ofensivas do adversário por sua intensidade na marcação, Condé pode montar um Ceará perigoso fora de casa.