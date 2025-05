Mudança de esquema tático dá certo contra o América e pode ser a virada de chave do Ferroviário

O técnico português Tiago Zorro é adepto do 3-5-2 e implementou no Ferroviário desde sua chegada. A equipe oscilou, teve até bons momentos no Estadual e Copa do Nordeste, mas não vinha rendendo em 4 rodadas da Série D do Brasileiro. Assim, o treinador mudou a formação tática, montando a equipe no 4-2-3-1 para o jogo com o América/RN no PV no último domingo e deu certo. A equipe jogou bem, venceu e o treinador parece ter encontrado a melhor forma de jogar, de melhor entendimento dos jogadores.

Zorro montou o Ferrão com: Matheus Cavichioli, Kauê Leonardo, Léo Paraíso, Wesley Junio e Ailton Santos, Ramires, Willyam Maranhão, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel.

Ao deixar o esquema 3-5-2, Zorro deixou a Iago e Jeffão no banco de reservas, eles que formavam em muitos jogos o trio de zaga com Wesley Junio.

No 4-2-3-1, a dupla de zaga é nova, com Léo Paraíso e Wesley Junio, com a equipe ficando mais segura com Ramires e Willyam Maranhão de volantes no meio, uma trinca de meias (Gharib mais centralizado, Bryam na direita, Felipe Cruz na esquerda), com Ciel na referência.

A equipe encaixou melhor e o desafio é fazer com que a equipe renda fora de casa. Se em casa venceu os 3 jogos (Santa Cruz/RN, Horizonte e América/RN), fora de casa perdeu os 3 que fez (Central de Caruaru, Sousa/PB e Treze/PB).

Legenda: Tiago Zorro mudou o esquema tático coral para ter mais rendimento do time Foto: LENÍLSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

Zorro explica mudança

"A vitória é muito dos jogadores, pela mudança de sistema. Treinamos com sistema novo, foram ideias diferentes e acima de tudo, os jogadores souberam interpretar muito bem. A equipe subiu de nível, vamos nos agarrar a isso. Vamos ver, a procura é o conforto do jogador e da equipe. Não entendo futebol como 'eu', com os jogadores mais confortáveis, vamos ver o que os jogos dizem".

"Mudei por falta de rendimento no sistema em que estávamos a jogar, o 3-5-2. Não encaixamos, alguns jogadores não tiraram o rendimento e decidimos mudar. Se tivessemos perdido, eramos burros".

Disputa por classificação na Série D

Após a 6ª rodada, o Ferroviário entrou no G4 com 9 pontos. O Santa Cruz lidera com 16 pontos, América/RN tem 10, e Central de Caruaru tem 10.

Colado ao Ferrão, está o Treze/PB com 9, o Santa Cruz de Natal tem 7, e os dois últimos são Sousa e Horizonte. Restam 8 rodadas para o fim da 1ª Fase.

O Ferrão encara o Santa Cruz na próxima rodada, no dia 1º de junho, no Arruda.

Veja jogos que faltam ao Ferrão:

Santa Cruz (FORA)

Santa Cruz (CASA)

América-RN (FORA)

Treze (CASA)

Sousa (CASA)

Horizonte (FORA)

Santa Cruz de Natal (FORA)

Central (CASA)