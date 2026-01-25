Matheus Araújo é uma grata surpresa no Ceará, pode ser útil, mas a concorrência é pesada

O Ceará fez sua melhor atuação na temporada 2026, na goleada de 5x1 contra o Ferroviário neste domingo (25). A equipe de Mozart mostrou mais repertório, mais variações de jogada e uma das peças de destaque foi Matheus Araújo.

O meia marcou 2 gols diante do Ferroviário na sua melhor atuação com a camisa alvinegra. Ele já tinha marcado diante do Tirol.

Matheus Araújo é uma grata surpresa da temporada, já que terminou 2025 em baixa, praticamente não atuando na Série A. Foram apenas 264 minutos em campo na elite no ano passado, com um gol - diante do Grêmio na 2ª rodada - uma assistência - contra o Juventude na rodada seguinte - mas depois perdeu espaço com Condé.

Foram 11 jogos diluídos em 264 minutos, e sem praticamente atuar na reta final.

Assim, ele começou a temporada praticamente sem ser notado, mas tem mostrando bom futebol após 4 jogos e 3 gols marcados. Ele já divide a artilharia do Estadual com Vina.

Legenda: Matheus Araújo tem pisado mais na área para finalizar Foto: KID JUNIOR / SVM

Com Mozart, o jogador tem atuado entre a ponta esquerda e meia centralizado, alternando as funções. E ele tem contribuído com passes e com 'pisando' mais na área.

Claro que são apenas 4 jogos na temporada, mas é interessante que Matheus seja útil e importante.

Ao fim da partida ele destacou o início de temporada dele, e que vinha se preparando para isso.

"Muito feliz com o momento que estou vivendo. Me preparei muito ano passado para isso que estou vivendo hoje. Agradecer ao Mozart pela oportunidade que ele está me dando. Feliz em estar entrando e representando esta torcida que é gigante e merece o melhor".

Começo de trabalho novo e dando confiança para todo mundo. Estamos aproveitando da melhor forma possível e o resultado mostra isso".

Concorrência

Seja atuando na ponta esquerda ou centralizado, Matheus Araújo tem concorrência pesada. Se for jogar de armador, tem Vina, Juan Alano - que deu belo passe para Fernandinho com poucos minutos em campo - e Matheusinho.

Se for jogar nas pontas, tem Fernandinho, Matheusinho e Juan Alano.

E para Mozart, o importante é que todos estejam em bom nível, contribuindo, para que o Ceará tenha mais opções em un ano desafiador no Cearense, Copa do Nordeste e Série B.