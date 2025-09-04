Mais três seleções garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026; Veja quem já se classificou
Lista de países garantidos chega a 16
Mais três seleções garantiram classificação para a Copa do Mundo de 2026. São três Sul-Americanas: Uruguai, Colômbia e Paraguai carimbaram seus passaportes com os resultados desta quinta-feira das Eliminatórias.
O Uruguai venceu o o Peru por 3x0, confirmando vaga na 3ª colocação, com 27 pontos. Os gols foram de Aguirre, Arrascaeta e Vinas.
A Colômbia bateu a Bolívia pelo mesmo placar, e também garantiu sua vaga em 5º com 25. Os gols foram de James Rodriguez, Cordoba e Quintero.
E por fim, o Paraguai empatou em 0x0 com o Equador em Assunção e também garantiu vaga, na 6ª colocação com 25 pontos.
As três se juntam à Argentina, Brasil e Equador, que já tinham se classificado antecipadamente.
Na última rodada, na terça, será definida apenas a vaga na repescagem. Venezuela, com 18, e Bolívia, com 17, a disputam.
Com as três classificadas, já são 16 das 48 seleções garantidas no Mundial:
Veja quem já tem vaga garantida:
Canadá (país sede)
EUA (país sede)
México (país sede)
Argentina
Brasil
Equador
Uruguai
Colômbia
Paraguai
Irã
Japão
Nova Zelândia
Uzbequistão
Jordânia
Coreia do Sul
Austrália