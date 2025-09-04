Mais três seleções garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026; Veja quem já se classificou

Mais três seleções garantiram classificação para a Copa do Mundo de 2026. São três Sul-Americanas: Uruguai, Colômbia e Paraguai carimbaram seus passaportes com os resultados desta quinta-feira das Eliminatórias.

O Uruguai venceu o o Peru por 3x0, confirmando vaga na 3ª colocação, com 27 pontos. Os gols foram de Aguirre, Arrascaeta e Vinas.

A Colômbia bateu a Bolívia pelo mesmo placar, e também garantiu sua vaga em 5º com 25. Os gols foram de James Rodriguez, Cordoba e Quintero.

E por fim, o Paraguai empatou em 0x0 com o Equador em Assunção e também garantiu vaga, na 6ª colocação com 25 pontos.

Legenda: O Paraguai fez a festa em casa com a classificação para a Copa do Mundo após empate com o Equador Foto: Divulgação / @Albirroja

As três se juntam à Argentina, Brasil e Equador, que já tinham se classificado antecipadamente.

Na última rodada, na terça, será definida apenas a vaga na repescagem. Venezuela, com 18, e Bolívia, com 17, a disputam.

Com as três classificadas, já são 16 das 48 seleções garantidas no Mundial:

Veja quem já tem vaga garantida:

Canadá (país sede)

EUA (país sede)

México (país sede)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Irã

Japão

Nova Zelândia

Uzbequistão

Jordânia

Coreia do Sul

Austrália