Maguary-PE ou Laguna-RN? Conheça o possível adversário do Fortaleza na 2ª Fase da Copa do Brasil

O Fortaleza conheceu seu possível adversário na 2ª Fase da Copa do Brasil após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (28).

O Leão encara Maguary-PE ou Laguna-RN, que se enfrentam em jogo pela 1ª Fase no dia 18/02.

Também por sorteio, foi definido que o Tricolor de Aço será mandante da partida única, que deve acontecer nos dias 25 ou 26/2 ou 4 ou 5/3, de acordo com a tabela base da CBF.

E quem são os prováveis adversários do Leão

Maguary-PE

O Azulão de Bonito é um clube pernambucano fundado em 1971 e estreou na 1ª divisão estadual em 2023, dois anos após a reativação do clube de Bonito, no Agreste pernambucano.

Em 2025 fez uma temporada marcante, terminando o Campeonato Pernambucano na 4ª colocação, garantindo vaga na Série D deste ano e Copa do Brasil.

Legenda: O Maguary arrancou pontos dos grandes de Pernambuco no Estadual 2026 Foto: @pedro_paparazi / Maguary

No Campeonato Estadual 2026, em 6 jogos, venceu uma partida, empatou três e perdeu duas. Mas a equipe empatou com os grandes Sport (1x1) e Santa Cruz (1x1). A equipe tem alguns jogadores que atuaram nos grandes pernambucanos.

O time base do Maguary é: Juliano, Bruno Vinicius, Eduardo, Gabriel Fontes, Guedes, Italo, Julio Cesar, Marcos André, Mauricio Pinto, Mayco Felix e Memo.

Laguna-RN

A equipe de Tibau do Sul/RN é um time novo, fundado apenas em 2022. E se tornou a primeira SAF potiguar da história, conquistando a segunda divisão local em 2024, e jogou a elite pela 1ª vez em 2025.

A equipe foi 3ª colocada no Estadual de 2025, garantindo vaga na Copa do Brasil e Série D deste ano.

Os Veganos não começaram bem o Estadual 2026. Em 4 jogos, são 3 derrotas e apenas uma vitória.

Legenda: O Laguna está na Sèrie A do Campeonato Potiguar e jogará a Série D do Brasileiro Foto: Divulgação / Laguna-RN

A equipe tem um cearense, o lateral-esquerdo Matheus, de 20 anos, que começou na base do Ceará. Ele já deu duas assistências no campeonato estadual.

O destaque da equipe é o meia Everton Luiz, de 37 anos, que voltou ao país após 13 anos na Europa. Ele deixou o CRB em 2013 e jogou na Suíça, Eslováquia, Itália, Estados Unidos e Bélgica.

A equipe base do Laguna-RN é: Guilherme Santana, Guilherme Choco, Emmanuel, João Vitor, Mateus Quadrado, Enrique Morán, Éverton Luiz, Erivélton, João Andrade, Noninha e Euller