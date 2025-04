Itapipoca e Crato vencem na ida e se aproximam do acesso para a Série A Cearense

Itapipoca e Crato estão próximos da elite do futebol cearense em 2026. As duas equipes abriram vantagem nos jogos de ida das semifinais da Série B e tem boa vantagem para os jogos de volta.

O Garoto Travesso venceu o Maranguape, fora de casa de virada por 2 a 1 no Almir Dutra e joga por um empate no Perilo Teixeira.

Já o Azulão venceu o Quixadá por 3 a 1, no Romeirão, em Juazeiro do Norte. O Azulão pode até perder por um gol de diferença no Abilhão que sobe.

Jogos de volta

Maranguape x Itapipoca - 30/03 (domingo) - 18h – Almir Dutra

Quixadá x Crato – 06/04 (domingo) – 16h - Abilhão