Inter Miami, de Messi, garante vaga no 'Super' Mundial de 2025; veja todos os clubes já garantidos

O Inter Miami, de Messi, estará no Mundial de Clubes de 2025. O time norte americano venceu o troféu 'Supporters’ Shield' e garantiu vaga no novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no país em 2025. O Inter Miami garantiu a vaga na última quarta-feira (2) ao vencer o Columbus Crew por 3 a 2 e garantiu a primeira posição na temporada regular da Liga Norte-Americana (MLS). Quem alcança o feito, ganha o simbólico troféu 'Supporters’ Shield'. A informação é da TyC Sports, emissora da Argentina.

Faltando duas rodadas para o fim, o Inter soma 68 pontos e não pode mais ser alcançado por seus principais perseguidores, Los Angeles Galaxy (59) e o próprio Columbus Crew (57).

O troféu Supporters' Shield, que o Inter nunca havia conquistado, é o segundo que Messi conquista desde sua chegada a Miami, após a Leagues Cup de 2023.

Gols de Messi e Suárez

O craque argentino foi decisivo para a vitória e o título do Inter Miami. Ele abriu o placar em Columbus aos 45 minutos e aumentou a vantagem com um espetacular gol de falta nos acréscimos do primeiro tempo, aos 50.

Luis Suárez também se destacou e ampliou pelo Miami, no início da segunda etapa. O time da casa marcou gols com o uruguaio Diego Rossi e o colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández e ainda perdeu um pênalti, defendido por Drake Callender aos 84 minutos.

Legenda: Messi é o principal jogador da MLS e será uma das atrações do Mundial de Clubes de 2025 Foto: Shutterstock.com / lev radin

A presença de Messi no Mundial de Clubes de 2025 é espetacular. O craque argentino será uma atração gigante no torneio, que precisa de astros e visibilidade para emplacar grandes públicos, pois trata-se na 1ª edição 'extendida' e que ainda tem resistência dos times da Europa.

Ainda que o Inter Miami seja um 'figurante no torneio que deve ser dominado pelos europeus, a fase de Grupos com o Messi em campo será muito interessante. Imagina um time brasileiro enfrentando o Messi no Mundial?

Resta apenas uma vaga

A Fifa anunciou no final de setembro que a edição inaugural do Mundial de Clubes de 2025. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos. O sorteio dos grupos será realizado em dezembro.

Com a vaga do Inter Miami, resta apenas uma vaga para o Mundial de Clubes: a do Campeão da Libertadores de 2024. Botafogo, Atlético-MG, River Plate e Peñarol disputam o título. O time argentino já tem vaga garantida no Mundial de Clubes pelo Ranking da Conmebol, e caso vença a Libertadores, o Olímpia herda a vaga na entidade sul-americana.Três clubes brasileiros já estão garantidos no Mundial de Clubes: Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Veja participantes garantidos (31)

UEFA (12 vagas)

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Internazionale

Porto

Benfica

Borussia Dortmund

Juventus

Atlético de Madrid

Red Bull Salzburg

CONMEBOL (6 vagas)

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

River Plate

Boca Juniors

Confederação Asiática (4 vagas)

Al-Hilal

Urawa Red Diamonds

Al Ain

Ulsan Hyundai

Confederação Africana (4 vagas)

Al-Ahly

Wydad Casablanca

Espérance

Mamelodi Sundowns

CONCACAF (4 vagas)

Monterrey

Seattle Sounders

León

Pachuca

Confederação da Oceania (1 vaga)

Auckland City

Clube indicado pelo país-anfitrião (1 vaga)

Inter Miami