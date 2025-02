Icasa só empata no Romeirão na estreia da Série B Cearense; Maranguape e Quixadá lideram seus grupos

Dois jogos desta quinta-feira (13), fecharam a 2ª rodada da Série B do Campeonato Cearense.

O Icasa, um dos principais favoritos ao título, empatou em 1 a 1 com o Crato no Romeirão, em jogo que marcou sua estreia, já que partida da 1ª rodada, contra o Quixadá, foi adiada para o dia 19. Valtinho abriu o placar para o Icasa, mas Túlio deixou tudo igual para o Crato, aproveitando a vantagem númerica em após com expulsão de Claudinho.

Por este mesmo motivo, a rodada foi de estreia também para o Quixinha, que volta à Série B este ano, e o time venceu por 3 a 2 a equipe do Pacatuba, no estádio Bandeirão. O resultado faz com que o Quixadá já lidere o Grupo B, com 3 pontos e 3 gols marcados. Adriano, Indio e Davi marcaram os gols do Canarinho do Sertão.

Legenda: O Quixadá venceu em sua estreia na Série B Cearense Foto: José Soares / Quixadá FC

Na quarta-feira (12), o Maranguape se tornou líder do Grupo A, ao empatar fora de casa com o Atlético Cearense em 0 a 0 no Raimundo de Oliveira. O Gavião da Serra chegou aos 4 pontos e lidera.

Legenda: O Maranguape lidera o Grupo A com 4 pontos após empate com o Atlético Foto: Kauan Ferreira / FC Atlético

No outro jogo desta quinta-feira (12), o Itapipoca venceu o Tiradentes no PV, e conquistou seus primeiros 3 pontos, assumindo a vice-liderança do Grupo A. O gol do Garoto Travesso foi marcado por Stenio.

Classificação após a 2ª rodada

Legenda: Classificação após a 2ª rodada da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

Na Série B, o líder de cada grupo avança direto para as semifinais, e os 2º e 3º colocados disputam as quartas de finais.

Veja jogos da 3ª rodada: