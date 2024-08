Fortaleza e Botafogo já decidiram título da Taça Brasil de 1968; relembre confrontos

No sábado (31), Fortaleza e Botafogo se enfrentam no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo que vale a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, pela 24ª rodada. A partida é encarada como uma 'final' dentro do campeonato de Pontos Corridos, já que o Leão é líder com 48 pontos, contra 47 do Bota.

E você sabia que os dois já decidiram um título nacional? Foi a Taça Brasil de 1968, equivalente ao Campeonato Brasileiro da epoca. Criada em 1959, teve o Bahia como 1ª campeão, superando o poderoso Santos de Pelé.

A edição de 1968

A edição de 1968 foi a 10ª Taça Brasil, que teve início em agosto de 1968, em sua primeira fase, dividida em três zonas - Zona Sul, Zona Centro e Zona Norte. Quatro clubes já estavam classificados para a fase final - o Palmeiras, campeão da Taça Brasil de 1967, além dos representantes do antigo estado da Guanabara (Botafogo/RJ), São Paulo (Santos) e Pernambuco (Náutico).

O Fortaleza disputou a competição como campeão cearense de 1967, já que os Estaduais davam vaga na Taça Brasil. O Tricolor de Aço eliminou o Bahia na Fase Regional para chegar até a Fase Final. Em uma melhor de 3 jogos, cada equipe venceu por 1 a 0, e o Tricolor de Aço venceu jogo desempate por 2 a 1.

Legenda: O time do Fortaleza finalista da Taça Brasil de 1968 Foto: Acervo pessoal do ex-jogador Átila

Na Fase Final, o Fortaleza teria pela frente primeiro o Palmeiras, multicampeão em 1960, 1961, 1964 e 1967, e se avançasse, o fantástico Santos.

Mas com o atraso do torneio, por causa de uma confusão do jogo entre Botafogo e Metropol/SC que não terminou devido às chuvas, a Taça Brasil perdeu a vaga para a Copa Libertadores daquele ano e a competição só foi retomada em 1969 após a eliminação do Metropol por W.O, e as desistências de Santos e Palmeiras, que priorizaram o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que dariam vaga na Libertadores.

E para evitar que o Fortaleza fosse direto para a final, já que os dois times paulistas, a CBD alterou a tabela e mudou o Náutico de chave, para enfrentar o Leão na semifinal.

E o Tricolor foi brilhante, superando um dos maiores times da história do Timbu. Depois de uma vitória para cada lado, o Leão venceu o jogo desempate por 1 a 0 e virou finalista.

As finais com o Botafogo

O Botafogo venceu o poderoso Cruzeiro na semifinal para chegar até a decisão contra o Fortaleza, foi em dois jogos. O primeiro no Presidente Vargas, e o segundo no Maracanã.

O colunista do Diário do Nordeste, Tom Barros, relembrou a equipe que o Fortaleza tinha, de grande qualidade.

"Mudinho, era o goleiro, pai do Junior Baiano, jogador que foi da Seleção Brasileira e Flamengo. O lateral-direito Willian Pontes, o zagueiro Zé Paulo, Renato era o quarto zagueiro, que foi câmera da TV Verdes Mares ao encerrar a carreira, Luciano Abreu era o lateral-esquerdo, o meio campo formado por Luciano Frota, o grande Joãozinho, meia muito bom e Lucinho. O ataque era Garrinchinha na ponta direita, Erandir no comando de ataque e Mimi, que trabalhou anos na Câmara Municipal de Fortaleza ao encerrar a carreira. O Fortaleza tinha um time muito bom".

Legenda: O Botafogo contou com os gols do artilheiro Ferretti nas duas partidas contra o Leão para ser campeão Foto: Arquivo / CBF

Sobre o contexto do confronto da época, Tom Barros descreveu:

"Em 1968 a final entre Fortaleza e Botafogo foi um acontecimento marcante. Não havia campeonato brasileiro, como temos no modelo de hoje, e a CBD criou a Taça Brasil em 1959, com o Fortaleza sendo vice-campeão em 1960. E naquela edição de 1968, disputada em 1969, o Leão foi finalista outra vez. O primeiro jogo no estádio Presidente Vargas lotou, naquela época para cerca de 15 mil pessoas. O Fortaleza tinha um time muito bom. Aqui no PV foi equilibrado com o Leão abrindo 2 a 0, com Erandir e Joãozinho, mas lamentavelmente o Ferreti empatou o jogo em 2 a 2", disse Tom.

No jogo de volta no Maracanã, Tom Barros lembrou que o Botafogo fez valer sua maior qualidade técnica. Para ele, a equipe carioca tinha um timaço.

"O Botafogo era um time muito bom. Tinha o Roberto Miranda, Paulo César Caju, que seriam campões no México em 70 pela Seleção Brasileira. O técnico era o Zagallo, que comandaria aquela brilhante seleção de 70. Era um timeço, Cao no gol, Waltencir, Afonsinho, jogador da Seleção Brasileira. Um time extremamente qualificado. No jogo no Maracanã, para 35 mil pessoas, o Botafogo se estabeleceu, como time muito melhor, enquanto o Fortaleza foi para retranca. Não deu certo e o Botafogo teve domínio absoluto, sendo campeão".

Apesar do vice-campeonato, a campanha do Fortaleza tem que ser ressaltada, segundo Tom Barros, pelo contexto do futebol na época.

"Vale ressaltar a estrutura da época. Aqui nós tínhamos uma estrutura mínima meus amigos. Na década de 60, o Botafogo já tinha General Severiano e uma estrutura incomparável. Foi a segunda decisão do fortaleza, a primeira foi contra o Palmeiras em 1960 e na época teve uma grande grande repercusão pelo feito do clube. O futebol cearense, aliás, vivia um grande momento, com a Seleção Cearense de Futebol, com base de Fortaleza e Ceará, sendo a 3ª colocada no Nacional em 1962".

Ficha técnica dos jogos

FORTALEZA 2 x 2 BOTAFOGO

Data: 03 / 09 / 1969

Local: Presidente Vargas, Fortaleza

Renda: NCr$ 46.810,00

Público: 15.375

Árbitro: José Mário Vinhas

Competição: Campeonato Brasileiro (Taça Brasil)

Gols: Erandir e Joãozinho, no 1° tempo; Ferretti (2), no 2° tempo

Botafogo: Ubirajara Motta, Moreira, Zé Carlos (Moisés), Leônidas e Waltencir; Carlos Roberto e Afonsinho; Zequinha (Rogério), Humberto, Ferretti e Torino. Técnico: Zagallo

Fortaleza: Gilberto, William, Zé Paulo, Renato e Luciano Abreu; Joãozinho e Luciano Frota; Lucinho (Mimi), Mozart, Erandir e Alísio (Amorim). Técnico: Caiçara

Fonte: Correio do Ceará



BOTAFOGO 4 x 0 FORTALEZA

Data: 04 / 10 / 1969

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Renda: NCr$ 84.575,00

Público: 34.588

Árbitro: Guálter Portela Filho

Competição: Campeonato Brasileiro (Taça Brasil) (decisão)

Gols: Roberto, 12’ (1° tempo), Ferretti (2), 12’ e 35’, e Afonsinho, 22’ (2° tempo)

Botafogo: Cao, Moreira, Chiquinho Pastor (Leônidas), Moisés e Waltencir; Carlos Roberto (Nei Conceição) e Afonsinho; Rogério, Roberto, Ferretti e Paulo Cézar. Técnico: Zagallo

Fortaleza: Mundinho, William, Zé Paulo, Renato, Luciano Abreu; Joãozinho e Luciano Frota; Garrinchinha, Lucinho, Erandir (Amorim), Mimi. Técnico: Gílvan Dias

Obs: Botafogo, campeão Brasileiro (1968)

Fonte: Correio da Manhã