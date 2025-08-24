Floresta perde e terminará 18ª rodada fora do G8 da Série C; veja cenário para classificação

O Floresta, que poderia encaminhar a classificação para 2ª Fase da Série C no sábado ao enfrentar o Figueirense, foi derrotado por 1x0 no Orlando Scarpelli e terminará a 18ª e penúltima rodada fora do G8.

Classificação da Série C

Legenda: Classificação da Série C após jogos de sábado Foto: Reprodução / ogol

Jogos importantes na segunda-feira (25)

O Verdão abre o G-8 com 24 pontos, mas será ultrapassado pelo vencedor de Confiança x Guarani/SP, pelos dois em caso de empate. Ambos tem 23 pontos na tabela.

O cenário ainda pode ser pior, caso o CSA, em 13º com 22, vença a Ponte Preta no Rei Pelé. O Mutange iria para 25 pontos. As duas partidas serão nesta segunda-feira (25).

Assim, o Verdão pode cair para a 11ª colocação e chegar na rodada final dependendo de muitos resultados para se classificar.

O melhor dos cenários é que apenas Guarani ou Confiança ultrapasse o Floresta, para que ele inicie a rodada em 9ª e dependa de poucos resultados paralelos.

Pelo cenário de hoje, Brusque (6º com 25), Ituano (7º com 24), além dos 3 citados (Guarani, Confiança e CSA), são adversários diretos do Floresta pela vaga.

Na última rodada, o Floresta recebe o São Bernardo, o Domingão, às 17h, no dia 30.

Jogos que devem interessar ao Floresta na última rodada

30/08 - 17:00

Náutico x Ituano

Confiança x Retrô

Tombense x Guarani

Brusque x CSA