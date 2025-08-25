Floresta deixa o G8 e precisará de combinação de resultados na última rodada para avançar na Série C

O Floresta deixou o G8 da 1ª Fase da Série C ao fim da 18ª rodada e precisará de combinação de resultados na última rodada para avançar. Ao fim da rodada, o Verdão caiu para 9º lugar com 24 pontos e define sua situação no sábado (30), quando enfrenta o São Bernardo no Domingão, em Horizonte.

Legenda: Classificação da Série C restando apenas uma rodada para o fim da 1ª Fase Foto: Reprodução / ogol

Matemática

Para voltar ao G8, o Floresta, com 24 pontos precisará vencer e 'secar' pelo menos um de seus 3 adversários diretos: Guarani (6º com 26), Brusque (7º com 25) e Ituano (8º com 24).

Se vencer e um deles tropeçar, o Lobo da Vila se classifica. O jogo mais difícil é o do Ituano, que enfrenta o vice-líder Náutico fora de casa.

Se empatar, o Verdão só se classifica com uma complexa combinação de resultados. O Ituano precisa perder, além de Botafogo-PB (10º com 23), Confiança (11º com 23) e Figueirense (12º com 23), Ypiranga (13º com 22) e CSA (14º com 22) não vencerem.

Jogos que interessam ao Floresta na última rodada

30/08 - 17:00

Náutico x Ituano

Confiança x Retrô

Tombense x Guarani

Brusque x CSA

Anápolis x Botafogo-PB

Ypiranga-RS x Figueirense