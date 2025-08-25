Floresta deixa o G8 e precisará de combinação de resultados na última rodada para avançar na Série C
Verdão está em 9º e joga em casa no sábado de olho em outros resultados para garantir classificação na Série C
O Floresta deixou o G8 da 1ª Fase da Série C ao fim da 18ª rodada e precisará de combinação de resultados na última rodada para avançar. Ao fim da rodada, o Verdão caiu para 9º lugar com 24 pontos e define sua situação no sábado (30), quando enfrenta o São Bernardo no Domingão, em Horizonte.
Matemática
Para voltar ao G8, o Floresta, com 24 pontos precisará vencer e 'secar' pelo menos um de seus 3 adversários diretos: Guarani (6º com 26), Brusque (7º com 25) e Ituano (8º com 24).
Se vencer e um deles tropeçar, o Lobo da Vila se classifica. O jogo mais difícil é o do Ituano, que enfrenta o vice-líder Náutico fora de casa.
Se empatar, o Verdão só se classifica com uma complexa combinação de resultados. O Ituano precisa perder, além de Botafogo-PB (10º com 23), Confiança (11º com 23) e Figueirense (12º com 23), Ypiranga (13º com 22) e CSA (14º com 22) não vencerem.
Jogos que interessam ao Floresta na última rodada
30/08 - 17:00
Náutico x Ituano
Confiança x Retrô
Tombense x Guarani
Brusque x CSA
Anápolis x Botafogo-PB
Ypiranga-RS x Figueirense